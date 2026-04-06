【2026年最新】知らないと損？子どもの通帳を作ると特典がもらえる銀行キャンペーン3選
親戚からのお祝い金やお年玉など、子どもにあてたお金は意外と早くから集まり始めるものです。「いつか子どもに渡してあげたい」と思いながらも、親の口座に入れたままだと生活費とうっかり混ざってしまうことも……。
早いうちに専用の口座を準備しておけば、子どもの大切な資産を分けてしっかり管理できます。今回は、子どもの未来を支える「はじめての通帳」にぴったりの、お得なキャンペーンを実施している銀行をご紹介します。
【キャンペーン期間】
2026年1月5日〜2026年6月30日
【特典】
もれなく現金1000円をプレゼント
【条件】
0歳の子ども名義で「総合口座」を新規開設し、翌月末時点で残高が1万円以上あること。仮に2026年4月に開設された場合、2026年5月末に1万円以上お金を入れておく必要があります。
【特典の進呈】
開設完了月の翌々月末ごろ、子ども名義の口座に直接入金されます。仮に2026年4月に開設された場合、2026年6月末に1000円が入金される予定です。
全国どこにでも窓口があるゆうちょ銀行は、将来お子さまが成長して自立する際にも、使い勝手のよい「最初の一冊」になるはずです。
参照：お子様の口座開設なら、ゆうちょ銀行。
【キャンペーン期間】
2026年3月18日〜2026年5月28日
【特典】
・親権者とお子さまそれぞれにみずほポイント1000pt（計2000pt分）をプレゼント
・母子健康手帳、カードや印鑑などが入れられるオリジナルマルチケース
【条件】
0歳から中学生までの子ども限定（2026年度に中学3年生になる生年月日2012年4月1日までのお子さま）
親の紹介コードを使って子どもの口座を新規開設し、預金を2026年6月16日時点までに3万円以上預けること。
2026年5月28日木曜日までに申し込みを完了し、口座開設が完了した後は、2026年6月11日までにエントリーも忘れず行うこと。
【特典の進呈】
マルチケースの進呈は、2026年9月中旬ごろ（予定）。みずほポイントの進呈は、口座開設完了の3カ月後（予定）。7月に開設された場合のみ、4カ月後の11月に付与予定。
親子で同じ銀行にまとめることで、将来の教育資金の管理もしやすくなるメリットがあります。
参照：お子さまの口座開設キャンペーン開催中！ みずほ銀行
【キャンペーン期間】
2026年3月現在、常時開催
【特典】
現金1000円をプレゼント
【条件】
開設口座の名義人となる子どもが口座開設申込期間開始時点で12歳以下であること。子ども名義の口座を新規開設し、入金期限内にATM入金または他行振込で1円以上入金すること。入金期限は、口座開設申込月の翌々月末。仮に2026年3月に申し込みした場合の入金期限は2026年5月末です。
【特典の進呈】
特典進呈日は、口座申込月の3カ月後の中旬ごろ。仮に、2026年3月に申し込みした場合の特典進呈日は2026年6月中旬ごろになります。
ネット銀行ならではの利便性があり、スマホからいつでも残高を確認できるため、忙しい親御さんにも選ばれています。
参照：楽天銀行【お子さま名義の口座開設】口座開設＆入金でお祝い金1,000円プレゼント
今回ご紹介したキャンペーンは、どれも「口座を作って少し入金するだけ」で、お祝い金が受け取れるものばかりです。お祝い金をもらえるお得な機会をきっかけに、お子さまの輝く未来に向けた「貯金習慣」を、今から楽しくスタートさせてみてください。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
早いうちに専用の口座を準備しておけば、子どもの大切な資産を分けてしっかり管理できます。今回は、子どもの未来を支える「はじめての通帳」にぴったりの、お得なキャンペーンを実施している銀行をご紹介します。
0歳児限定！ゆうちょ銀行の「口座開設デビューキャンペーン」ゆうちょ銀行では、赤ちゃんが生まれたご家庭の「第一歩」を応援する、0歳児限定のキャンペーンを開催しています。
【キャンペーン期間】
2026年1月5日〜2026年6月30日
【特典】
もれなく現金1000円をプレゼント
【条件】
0歳の子ども名義で「総合口座」を新規開設し、翌月末時点で残高が1万円以上あること。仮に2026年4月に開設された場合、2026年5月末に1万円以上お金を入れておく必要があります。
【特典の進呈】
開設完了月の翌々月末ごろ、子ども名義の口座に直接入金されます。仮に2026年4月に開設された場合、2026年6月末に1000円が入金される予定です。
全国どこにでも窓口があるゆうちょ銀行は、将来お子さまが成長して自立する際にも、使い勝手のよい「最初の一冊」になるはずです。
参照：お子様の口座開設なら、ゆうちょ銀行。
親子でおトク！みずほ銀行の「子ども口座開設キャンペーン」普段みずほ銀行を利用している親御さんなら、こちらがおすすめです。以下の期間で「ずっと使えるマルチケース」をプレゼントするキャンペーンを行っています。
【キャンペーン期間】
2026年3月18日〜2026年5月28日
【特典】
・親権者とお子さまそれぞれにみずほポイント1000pt（計2000pt分）をプレゼント
・母子健康手帳、カードや印鑑などが入れられるオリジナルマルチケース
【条件】
0歳から中学生までの子ども限定（2026年度に中学3年生になる生年月日2012年4月1日までのお子さま）
親の紹介コードを使って子どもの口座を新規開設し、預金を2026年6月16日時点までに3万円以上預けること。
2026年5月28日木曜日までに申し込みを完了し、口座開設が完了した後は、2026年6月11日までにエントリーも忘れず行うこと。
【特典の進呈】
マルチケースの進呈は、2026年9月中旬ごろ（予定）。みずほポイントの進呈は、口座開設完了の3カ月後（予定）。7月に開設された場合のみ、4カ月後の11月に付与予定。
親子で同じ銀行にまとめることで、将来の教育資金の管理もしやすくなるメリットがあります。
参照：お子さまの口座開設キャンペーン開催中！ みずほ銀行
12歳までOK！楽天銀行の「お祝い金プレゼントキャンペーン」楽天銀行でも、12歳以下の子ども向けに、将来のための第一歩を応援するお祝い金1000円をプレゼントするキャンペーンを開催しています。
【キャンペーン期間】
2026年3月現在、常時開催
【特典】
現金1000円をプレゼント
【条件】
開設口座の名義人となる子どもが口座開設申込期間開始時点で12歳以下であること。子ども名義の口座を新規開設し、入金期限内にATM入金または他行振込で1円以上入金すること。入金期限は、口座開設申込月の翌々月末。仮に2026年3月に申し込みした場合の入金期限は2026年5月末です。
【特典の進呈】
特典進呈日は、口座申込月の3カ月後の中旬ごろ。仮に、2026年3月に申し込みした場合の特典進呈日は2026年6月中旬ごろになります。
ネット銀行ならではの利便性があり、スマホからいつでも残高を確認できるため、忙しい親御さんにも選ばれています。
参照：楽天銀行【お子さま名義の口座開設】口座開設＆入金でお祝い金1,000円プレゼント
その一歩が、お子さまの「マネー教育」の始まりにお子さま名義の口座を作ることは、単にお金を管理するだけでなく、将来「お金を大切にする心」を育むための素晴らしいプレゼントになります。
今回ご紹介したキャンペーンは、どれも「口座を作って少し入金するだけ」で、お祝い金が受け取れるものばかりです。お祝い金をもらえるお得な機会をきっかけに、お子さまの輝く未来に向けた「貯金習慣」を、今から楽しくスタートさせてみてください。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)