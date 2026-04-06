閉所恐怖症なので、耐えられる気がしない…。

去る3月31日、中国の武漢でその事件は起きました。約100台のロボタクシーが突然止まってしまったんです。

100台のロボタクシー、いきなり完全停止

Reutersによると、武漢には百度（バイドゥ）が所有する数百台のロボタクシーが走っており、同社によるアプリベースの配車サービスApplo Go（アポロ・ゴー）によって運行されています。

そのロボタクシー約100台が原因不明の不具合を起こして突然その場で完全に停止してしまったそうです。しかも、当たり前ですが、乗客を乗せたままです。百度は、｢原因不明のシステム障害｣によるものと説明しているといいます。

SNSの投稿によると、衝突事故も何件か起こったようですが、米ギズモードが地元警察の声明をGoogle翻訳を使って訳してみたところ、｢全員が無事に降車しており、負傷者は報告されていない｣とのこと。

主要道路の真ん中で停止しているロボタクシーを撮影したと思われる動画がネットに多数出回っています。

原因が何だったにせよ、2025年12月にサンフランシスコで、Waymoのロボタクシーが停電した交差点とその付近で大渋滞を引き起こした件とは様子が違います。Waymoのロボタクシーは、フィードバック要求システムの過負荷が原因で、交通に支障をきたしたものの、少なくとも影響を受けた車両は低速で動いていたそうです。

ネットの投稿によると、Waymoとは対照的に、百度のAppolo Goのケースでは、交通量の多い高速道路などの｢危険な場所｣で停止した車両があったようです。Windows PCのブルースクリーンが｢今はやめて｣っていうタイミングで出てくるのと似ていますね…。

閉じ込められた乗客の証言

NEW: Dozens of robotaxis by Baidu stopped on the road in Wuhan, China, causing crashes on highways and trapping passengers in the cars-some for more than an hour. One passenger told me it took her 30 minutes to even connect to a customer representative. Here’s a dash cam video of one crash.



[image or embed] - Zeyi Yang 杨泽毅 (@zeyiyang.bsky.social) 2026年3月31日 20:33

上の埋め込み投稿の動画は、停止しているロボタクシーに車が衝突する様子を捉えています。停止したロボタクシーの乗客の中には、2時間閉じ込められた人もいたそう。

また、カスタマーサポートに連絡が取れるまでに30分かかったと話す乗客もいたのだとか。高速道路のど真ん中で止まったタクシーの中に2時間って生きた心地がしませんよね、きっと。

武漢には、上のYouTube動画のように、幾重にも重なる高架でできた高速道路があります。そんな場所で立ち往生したロボタクシーのなかに閉じ込められた2人の乗客の体験談を、CarNewsChinaが伝えているのですが、想像したくもない怖さです。高架の上で止まっちゃったら、どこにも逃げ場がないですよね。

Zhouさんという乗客のケースでは、停止したタクシー内に｢ドアを開けないでください｣という警告が繰り返し表示されたそうです。

別の乗客のLuさんは、高速道路上で停止したロボタクシーの両側を大型トラックが猛スピードで通過したと語っています。CarNewsChinaがLuさんの恐怖体験について、次のように伝えています。

車内のSOSボタンはまったく役に立たず、後部座席のスクリーンからかけた電話は自動的に切られてしまいました。ようやく公式のカスタマーサービスに連絡がつくと、専門のスタッフを派遣すると伝えられました。しかし、1時間近く待っても誰も来ませんでした。 追い詰められたLuさんは警察に電話しました。午後11時頃になってようやく警察とAppolo Goのスタッフが現場に到着し、高架道路から無事に脱出できました。

ロボタクシーが停止したのは午後9時頃なので、高速道路の上で止まった車両に2時間閉じ込められていたことになりますね。人生でいちばん長い2時間だったんじゃないでしょうか。

もっと怖いエンディングが待っていた

Zhouさんにとって何よりも怖い体験は、高速道路上で閉じ込められたロボタクシーから無事に解放された後に起こりました。

自分にはなんの落ち度もなく、ロボタクシーの不具合によって死ぬかもしれないレベルの恐怖を味わったにもかかわらず、なんとZhouさんは通常通りの運賃を全額請求されたそうです。

Zhouさんが支払ったかどうかは伝えられていませんが、苦労は買ってでもしろってことなのでしょうか…。