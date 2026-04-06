GU『ポケモン』コレクション発売へ！ 「夏の海」がテーマ、ピカチュウやラプラスをデザイン
「GU」は、5月22日（金）から、『ポケットモンスター』とのコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】カビゴンのTシャツもかわいい！ 「GU」×『ポケモン』コレクション全種一覧
■親子でおそろい！
今回登場するのは、「夏の海」をテーマにしたアイテムを展開するコレクション。
メンズは、ボーダーやネイビーなどのマリンテイストを取り入れたデザインに、ピカチュウやラプラスなどのプリントを合わせたTシャツや、アクセントとして裾にコダックらの刺しゅうをあしらったハーフパンツなど、ユニセックスで楽しめる夏にぴったりのアイテムが並ぶ。
また、キッズは、親子でリンクコーデができるよう、メンズと同じデザインのTシャツをはじめ、ピカチュウやシャワーズ、ゲンガーのプリントを施したラウンジセットを用意。
今年の夏は、お家時間もおでかけも、ポケモンたちと一緒に過ごしてみては？
【写真】カビゴンのTシャツもかわいい！ 「GU」×『ポケモン』コレクション全種一覧
■親子でおそろい！
今回登場するのは、「夏の海」をテーマにしたアイテムを展開するコレクション。
メンズは、ボーダーやネイビーなどのマリンテイストを取り入れたデザインに、ピカチュウやラプラスなどのプリントを合わせたTシャツや、アクセントとして裾にコダックらの刺しゅうをあしらったハーフパンツなど、ユニセックスで楽しめる夏にぴったりのアイテムが並ぶ。
また、キッズは、親子でリンクコーデができるよう、メンズと同じデザインのTシャツをはじめ、ピカチュウやシャワーズ、ゲンガーのプリントを施したラウンジセットを用意。
今年の夏は、お家時間もおでかけも、ポケモンたちと一緒に過ごしてみては？