GU『ポケモン』コレクション発売へ！

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　「GU」は、5月22日（金）から、『ポケットモンスター』とのコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。

【写真】カビゴンのTシャツもかわいい！　「GU」×『ポケモン』コレクション全種一覧

■親子でおそろい！

　今回登場するのは、「夏の海」をテーマにしたアイテムを展開するコレクション。

　メンズは、ボーダーやネイビーなどのマリンテイストを取り入れたデザインに、ピカチュウやラプラスなどのプリントを合わせたTシャツや、アクセントとして裾にコダックらの刺しゅうをあしらったハーフパンツなど、ユニセックスで楽しめる夏にぴったりのアイテムが並ぶ。

　また、キッズは、親子でリンクコーデができるよう、メンズと同じデザインのTシャツをはじめ、ピカチュウやシャワーズ、ゲンガーのプリントを施したラウンジセットを用意。

　今年の夏は、お家時間もおでかけも、ポケモンたちと一緒に過ごしてみては？