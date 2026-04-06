「難しい問題だ」「スーパーな選手なのに」Jで主力→ドイツで出番なし。日本代表にも選出の26歳FWが“独４部”でプレーの現状にファン驚き「辛い現実」
ドイツの地で、試練の時を迎えている。
今冬、京都サンガF.C.からザンクトパウリへ完全移籍を果たしたFW原大智。しかし、新天地では思うように出場機会を掴めず、苦しい状況に置かれている。
京都時代は安定したパフォーマンスを発揮。2024年はリーグ戦37試合で８ゴール、翌25年も34試合に出場して５ゴールと、コンスタントにピッチに立ち続けた。昨季にはE-１選手権に臨む日本代表にも選出されるなど、その存在感は確かなものだった。
だが、ドイツでは現実が一変。今季ここまで公式戦の出場はわずか３試合で、先発はなし。プレータイムも合計32分間にとどまっている。さらに、３月26日には４部リーグに所属するセカンドチームの試合に出場。序列の厳しさを物語る形となっている。
なお直近の試合で、現地４月５日に行なわれたトップチームのウニオン・ベルリン戦（１−１）ではベンチスタートも、最後まで出番はなかった。
この現状には、ファンもSNS上でさまざまな反応。「難しい問題だ」「こういうケースは多い」「辛い現実…」「実に厳しい」といった声がある一方で、「Jリーグだと明らかにスーパーな選手なのに」「まだこれから」「ちゃんと出番さえ貰えたら活躍する実力はある」「負けるな！原大智」といったエールなども多く上がっている。
Jリーグでは確かな実績を残してきた26歳ストライカーが、海外の舞台で直面する壁。苦境のなかで、この状況を打破できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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今冬、京都サンガF.C.からザンクトパウリへ完全移籍を果たしたFW原大智。しかし、新天地では思うように出場機会を掴めず、苦しい状況に置かれている。
京都時代は安定したパフォーマンスを発揮。2024年はリーグ戦37試合で８ゴール、翌25年も34試合に出場して５ゴールと、コンスタントにピッチに立ち続けた。昨季にはE-１選手権に臨む日本代表にも選出されるなど、その存在感は確かなものだった。
なお直近の試合で、現地４月５日に行なわれたトップチームのウニオン・ベルリン戦（１−１）ではベンチスタートも、最後まで出番はなかった。
この現状には、ファンもSNS上でさまざまな反応。「難しい問題だ」「こういうケースは多い」「辛い現実…」「実に厳しい」といった声がある一方で、「Jリーグだと明らかにスーパーな選手なのに」「まだこれから」「ちゃんと出番さえ貰えたら活躍する実力はある」「負けるな！原大智」といったエールなども多く上がっている。
Jリーグでは確かな実績を残してきた26歳ストライカーが、海外の舞台で直面する壁。苦境のなかで、この状況を打破できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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