京都府南丹市で3月23日から行方が分からなくなっている、小学6年の男子児童（11）。

児童が通っていた南丹市立園部小学校では、6日夜に保護者説明会が開かれます。

■ランリュック以外、有力な手がかりなし…

警察などによると、南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）は、3月23日午前8時ごろ、父親が車で学校のそばまで送り届けたのを最後に、行方が分からなくなっています。

この日、学校では卒業式が実施されましたが、安達さんは登校しておらず、卒業式が終わった午前11時45分ごろに、学校から保護者へ連絡したことで、行方不明になっていることが分かりました。

校内に設置された防犯カメラにも、安達さんの姿は映っていなかったということです。

3月29日には、学校から北西に約3km離れた山中で、親族が安達さんの黄色いランリュック（通学用かばん）を発見。

ランリュックが見つかった場所の付近一帯は、地元の消防団が3月24日・25日・28日に捜索していましたが、その際はランリュックは見つかっていませんでした。

警察は4月3日、ランリュックが見つかった場所近くの池を、水中ドローンなども活用して本格的に捜索しましたが、有力な手がかりは見つかりませんでした。

■6日夜に保護者説明会

南丹市教育委員会によりますと、安達さんが通っていた市立園部小学校で、6日夜に保護者説明会が開かれるということです。

行方不明となった当日、安達さんの保護者への連絡が遅れた経緯などについて説明するとみられます。