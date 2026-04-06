きのう、名古屋市東区で中学生や高校生が若者4人組にスタンガンのようなものを突きつけられ、現金を奪われる事件が2件相次ぎました。

【写真を見る】名古屋で“スタンガン強盗”相次ぐ… ｢金を出せ｣｢何見とるんだ｣ 中高生が4人組から現金奪われる 軽いやけども

きのう午後6時ごろ、東区矢田南の商業施設で、男子中学生2人が10代くらいの4人組にナイフやスタンガンのようなものを突きつけられ「金を出せ」と脅され現金1万1000円を奪われました。

男子中学生2人は、スタンガンのようなものをあてられた際、軽いやけどをしました。

「何見とるんだ」高校生の男女4人が…

この約20分後には、800メートルほど離れた東区東大曽根町の駐輪場でも高校生の男女4人が10代くらいの4人組に「何見とるんだ」などとスタンガンのようなものを突きつけられ、現金2万8000円を奪われました。

男子高校生1人が取り押さえようとした時に、手に軽いけがをしました。4人組は上下黒っぽい服姿など一部特徴が似ていて、警察は、2件の関連を含め強盗傷害事件として捜査しています。