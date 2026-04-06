イランとの交渉期限は日本時間8日に　トランプ大統領がまた延長　“イラン側は拒否”中東メディア報道も

アメリカのトランプ大統領は、イランとの交渉期限を7日まで延長しました。一方で圧力をさらに強める可能性にも言及していて、交渉の進展は見通せていません。

トランプ大統領は5日、ウォールストリート・ジャーナルのインタビューで、これまで6日としていたイランとの交渉期限を「7日夜」、日本時間8日までに延長したと説明しました。さらに、「イランが7日までに何らかの措置を講じなければ、発電所や橋をすべて失うことになる」と述べ、攻撃を強化する可能性を示唆しました。

これに先立ち、トランプ大統領は5日、FOXニュースのインタビューで、「6日にも合意できる可能性が高い」と述べ、停戦への期待を示していましたが「合意に至らなければ、すべてを爆破し、石油を奪取することも検討している」と述べ、強硬な姿勢も示しています。

イランとの交渉は進展が見通せない状況が続いていて、トランプ大統領は交渉期限の先延ばしを繰り返しています。

こうした中、中東メディアは6日、イラン側はトランプ大統領が設定した期限について拒否したと伝えています。