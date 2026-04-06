元AKB48でタレントの峯岸みなみ（33）が6日、自身のXを更新。愛知県警岡崎署の一日警察署長を務めたことを報告した。

5日に同署の一日警察署長を務めた峯岸は、警察の制服に身を包み、車に乗って同市内をパレードする自身の写真をアップ。この日は夫でYouTuberグループ、東海オンエアのてつやも同市内で行われたイベント「家康公行列」で徳川家康役を務めており、「夫が家康公役に大抜擢された特別な日に、一緒に行列に参加させてもらえたこと、とても嬉しく思います」と夫婦での大役を喜んだ。

峯岸は結婚に伴い岡崎市に移住し「岡崎で生活をしていていつも通る道を沢山の岡崎市民の皆さん、家族、岡崎でできた友達、駆けつけてくれたファンの皆さんの笑顔に囲まれて練り歩く（正しくは車の上でしたが）ことができて本当に幸せでした」としみじみ。「産後1ヶ月で岡崎に来て心細くて不安だったことが遠い昔のようで、今はこの町で沢山の人に支えられていることを実感してちょっと泣きそうでした…！」と思いをつづった。

最後は「この度は大変貴重な機会を本当にありがとうございました。岡崎市の皆さんがこれからも安心安全に過ごせますように」と願いを込めていた。

峯岸は22年8月にてつやと結婚。24年7月に長女が誕生している。