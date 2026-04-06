【速報】高市総理　イランと首脳会談を調整　現時点で日本に必要な石油確保…節約呼びかけ「あらゆる可能性排除しない」

国会では、参議院予算委員会で、高市総理大臣が出席して集中審議が行われています。

高市総理は、中東情勢を受け、イランとの首脳会談を調整していることを明らかにしました。

国会記者会館から中継です。

記者中継：

高市総理は、石油について現時点で日本に必要な量は確保されているとした上で、国民への節約呼びかけについて「あらゆる可能性を排除しない」と述べました。

高市総理：

エネルギー節約や需要抑制につきましては、資源に乏しい我が国においては、毎年、夏と冬にエネルギー需要が増大しますので、この時期に行っております。重要物資の需給や価格などについて足元の状況を把握しながら、長期化も見据えて、あらゆる可能性を排除せずに臨機応変に対応してまいります。

また、高市総理は、「石油については備蓄放出や、ホルムズ海峡を経由しない代替調達を通じ、日本全体として必要となる量は確保されている」と強調しました。

高市総理：

イラン側に適切な対応は求めてきております。首脳間の対話についても、適切なタイミングで行うための準備を行っております。

高市総理は、イランとの首脳会談について「段取りをつけている」と述べる一方、「平和を取り戻すために日本としてできる限りの努力を積み重ねる」と述べ、アメリカのトランプ大統領との会談も調整していることも明らかにしました。