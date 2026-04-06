開催：2026.4.6

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 3 - 5 [カージナルス]

MLBの試合が6日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとカージナルスが対戦した。

タイガースの先発投手はケイデル・モンテロ、対するカージナルスの先発投手はカイル・レーヒーで試合は開始した。

3回裏、4番 ケリー・カーペンター 初球を打ってセンターへのツーランホームランでタイガース得点 DET 2-0 STL

5回表、8番 ペドロ・パヘス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 DET 2-1 STL、9番 ビクター・スコット 2球目をスクイズ成功でカージナルス得点 DET 2-2 STL、2番 イバン・へレラ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 DET 2-4 STL

6回裏、9番 ハビエル・バエス 初球を打ってライトへの犠牲フライでタイガース得点 DET 3-4 STL

8回表、5番 ノーラン・ゴーマン 6球目を打ってレフトへの犠牲フライでカージナルス得点 DET 3-5 STL

試合は3対5でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのカイル・レーヒーで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はタイガースのケイデル・モンテロで、ここまで0勝1敗0S。カージナルスのオブライエンにセーブがつき、1勝0敗2Sとなっている。

ここまでタイガースは4勝5敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区2位。一方カージナルスは5勝4敗で2.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-06 11:26:28 更新