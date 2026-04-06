6日前引けの日経平均株価は続伸。前週末比878.15円（1.65％）高の5万4001.64円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1279、値下がりは251、変わらずは42と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を196.71円押し上げ。次いで東エレク <8035>が79.45円、ファストリ <9983>が74.02円、ＳＢＧ <9984>が64.36円、イビデン <4062>が34.46円と続いた。



マイナス寄与度は2.35円の押し下げでソニーＧ <6758>がトップ。以下、三菱商 <8058>が2.11円、ダイキン <6367>が2.01円、Ｔ＆Ｄ <8795>が1.76円、ＡＲＣＨＩＯ <543A>が1.54円と並んだ。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、精密機器、石油・石炭、銀行が続いた。値下がり上位には電気・ガス、鉱業、陸運が並んだ。



株探ニュース

