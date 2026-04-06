6日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数352、値下がり銘柄数181と、値上がりが優勢だった。



個別ではＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>がストップ高。リファインバースグループ<7375>は一時ストップ高と値を飛ばした。トライアルホールディングス<141A>、ジェイフロンティア<2934>、エクスモーション<4394>、パワーソリューションズ<4450>、オンコセラピー・サイエンス<4564>など11銘柄は年初来高値を更新。Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、パワーエックス<485A>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、クラウドワークス<3900>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｈｍｃｏｍｍ<265A>、ビーマップ<4316>、ビープラッツ<4381>、クラシコ<442A>、ビタブリッドジャパン<542A>など6銘柄が年初来安値を更新。クリングルファーマ<4884>、アスタリスク<6522>、ステラファーマ<4888>、Ｗ ＴＯＫＹＯ<9159>、夢展望<3185>は値下がり率上位に売られた。



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