ETF売買代金ランキング＝6日前引け
6日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 105933 45.7 48710
２. <1357> 日経Ｄインバ 26512 54.8 4645
３. <1360> 日経ベア２ 9456 39.0 114.1
４. <1321> 野村日経平均 8529 -1.0 56500
５. <1579> 日経ブル２ 8394 72.2 524.5
６. <1458> 楽天Ｗブル 7263 62.6 57940
７. <1671> ＷＴＩ原油 6669 57.7 5376
８. <1540> 純金信託 6641 20.3 22330
９. <1542> 純銀信託 2367 36.7 33660
10. <1326> ＳＰＤＲ 1814 133.5 68370
11. <1489> 日経高配５０ 1765 26.9 3184
12. <2644> ＧＸ半導日株 1724 41.0 3156
13. <1699> 野村原油 1702 145.6 594.1
14. <1306> 野村東証指数 1669 -29.7 390.2
15. <1459> 楽天Ｗベア 1478 0.2 187
16. <1358> 上場日経２倍 1435 189.3 92720
17. <1398> ＳＭＤリート 1293 -13.2 1950.0
18. <1329> ｉＳ日経 1219 16.0 5622
19. <1568> ＴＰＸブル 1048 -45.3 826.7
20. <314A> ｉＳゴールド 989 135.5 352.3
21. <2038> 原油先Ｗブル 973 -21.5 2450
22. <2036> 金先物Ｗブル 863 -8.3 198650
23. <200A> 野村日半導 757 34.7 3094
24. <1330> 上場日経平均 742 -16.9 56580
25. <1320> ｉＦ日経年１ 666 -11.3 56300
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 607 18.3 74790
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ 602 113.5 2062.0
28. <1328> 野村金連動 592 111.4 17635
29. <1475> ｉＳＴＰＸ 570 -14.5 380.9
30. <1346> ＭＸ２２５ 495 34.5 56200
31. <1356> ＴＰＸベア２ 472 -51.5 136.1
32. <2039> 原油先物ベア 461 161.9 566
33. <1571> 日経インバ 396 -5.5 376
34. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 378 117.2 117
35. <1655> ｉＳ米国株 358 -38.0 758.0
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 336 32.3 711.9
37. <2516> 東証グロース 314 223.7 588.2
38. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 313 -1.6 51950
39. <1348> ＭＸトピクス 308 46.7 3851
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 295 -45.6 1064
41. <1545> 野村ナスＨ無 287 34.1 38920
42. <1397> ＳＭＤ２２５ 286 483.7 55000
43. <513A> ＧＸ防衛日株 282 57.5 915
44. <1615> 野村東証銀行 278 -52.2 613.1
45. <2237> ｉＦＳＰＷブ 276 762.5 93650
46. <381A> ｉＦ米債３無 275 -100.0 2229
47. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 271 105.3 2091
48. <435A> ｉＦ日本配当 262 -5.1 2372
49. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 258 -22.3 11690
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 256 19.6 30300
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 105933 45.7 48710
２. <1357> 日経Ｄインバ 26512 54.8 4645
３. <1360> 日経ベア２ 9456 39.0 114.1
４. <1321> 野村日経平均 8529 -1.0 56500
５. <1579> 日経ブル２ 8394 72.2 524.5
６. <1458> 楽天Ｗブル 7263 62.6 57940
７. <1671> ＷＴＩ原油 6669 57.7 5376
８. <1540> 純金信託 6641 20.3 22330
９. <1542> 純銀信託 2367 36.7 33660
10. <1326> ＳＰＤＲ 1814 133.5 68370
11. <1489> 日経高配５０ 1765 26.9 3184
12. <2644> ＧＸ半導日株 1724 41.0 3156
13. <1699> 野村原油 1702 145.6 594.1
14. <1306> 野村東証指数 1669 -29.7 390.2
15. <1459> 楽天Ｗベア 1478 0.2 187
16. <1358> 上場日経２倍 1435 189.3 92720
17. <1398> ＳＭＤリート 1293 -13.2 1950.0
18. <1329> ｉＳ日経 1219 16.0 5622
19. <1568> ＴＰＸブル 1048 -45.3 826.7
20. <314A> ｉＳゴールド 989 135.5 352.3
21. <2038> 原油先Ｗブル 973 -21.5 2450
22. <2036> 金先物Ｗブル 863 -8.3 198650
23. <200A> 野村日半導 757 34.7 3094
24. <1330> 上場日経平均 742 -16.9 56580
25. <1320> ｉＦ日経年１ 666 -11.3 56300
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 607 18.3 74790
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ 602 113.5 2062.0
28. <1328> 野村金連動 592 111.4 17635
29. <1475> ｉＳＴＰＸ 570 -14.5 380.9
30. <1346> ＭＸ２２５ 495 34.5 56200
31. <1356> ＴＰＸベア２ 472 -51.5 136.1
32. <2039> 原油先物ベア 461 161.9 566
33. <1571> 日経インバ 396 -5.5 376
34. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 378 117.2 117
35. <1655> ｉＳ米国株 358 -38.0 758.0
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 336 32.3 711.9
37. <2516> 東証グロース 314 223.7 588.2
38. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 313 -1.6 51950
39. <1348> ＭＸトピクス 308 46.7 3851
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 295 -45.6 1064
41. <1545> 野村ナスＨ無 287 34.1 38920
42. <1397> ＳＭＤ２２５ 286 483.7 55000
43. <513A> ＧＸ防衛日株 282 57.5 915
44. <1615> 野村東証銀行 278 -52.2 613.1
45. <2237> ｉＦＳＰＷブ 276 762.5 93650
46. <381A> ｉＦ米債３無 275 -100.0 2229
47. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 271 105.3 2091
48. <435A> ｉＦ日本配当 262 -5.1 2372
49. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 258 -22.3 11690
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 256 19.6 30300
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース