　6日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　105933　　　45.7　　　 48710
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 26512　　　54.8　　　　4645
３. <1360> 日経ベア２　　　　9456　　　39.0　　　 114.1
４. <1321> 野村日経平均　　　8529　　　-1.0　　　 56500
５. <1579> 日経ブル２　　　　8394　　　72.2　　　 524.5
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7263　　　62.6　　　 57940
７. <1671> ＷＴＩ原油　　　　6669　　　57.7　　　　5376
８. <1540> 純金信託　　　　　6641　　　20.3　　　 22330
９. <1542> 純銀信託　　　　　2367　　　36.7　　　 33660
10. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1814　　 133.5　　　 68370
11. <1489> 日経高配５０　　　1765　　　26.9　　　　3184
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　1724　　　41.0　　　　3156
13. <1699> 野村原油　　　　　1702　　 145.6　　　 594.1
14. <1306> 野村東証指数　　　1669　　 -29.7　　　 390.2
15. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1478　　　 0.2　　　　 187
16. <1358> 上場日経２倍　　　1435　　 189.3　　　 92720
17. <1398> ＳＭＤリート　　　1293　　 -13.2　　　1950.0
18. <1329> ｉＳ日経　　　　　1219　　　16.0　　　　5622
19. <1568> ＴＰＸブル　　　　1048　　 -45.3　　　 826.7
20. <314A> ｉＳゴールド　　　 989　　 135.5　　　 352.3
21. <2038> 原油先Ｗブル　　　 973　　 -21.5　　　　2450
22. <2036> 金先物Ｗブル　　　 863　　　-8.3　　　198650
23. <200A> 野村日半導　　　　 757　　　34.7　　　　3094
24. <1330> 上場日経平均　　　 742　　 -16.9　　　 56580
25. <1320> ｉＦ日経年１　　　 666　　 -11.3　　　 56300
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 607　　　18.3　　　 74790
27. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 602　　 113.5　　　2062.0
28. <1328> 野村金連動　　　　 592　　 111.4　　　 17635
29. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 570　　 -14.5　　　 380.9
30. <1346> ＭＸ２２５　　　　 495　　　34.5　　　 56200
31. <1356> ＴＰＸベア２　　　 472　　 -51.5　　　 136.1
32. <2039> 原油先物ベア　　　 461　　 161.9　　　　 566
33. <1571> 日経インバ　　　　 396　　　-5.5　　　　 376
34. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 378　　 117.2　　　　 117
35. <1655> ｉＳ米国株　　　　 358　　 -38.0　　　 758.0
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 336　　　32.3　　　 711.9
37. <2516> 東証グロース　　　 314　　 223.7　　　 588.2
38. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 313　　　-1.6　　　 51950
39. <1348> ＭＸトピクス　　　 308　　　46.7　　　　3851
40. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 295　　 -45.6　　　　1064
41. <1545> 野村ナスＨ無　　　 287　　　34.1　　　 38920
42. <1397> ＳＭＤ２２５　　　 286　　 483.7　　　 55000
43. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 282　　　57.5　　　　 915
44. <1615> 野村東証銀行　　　 278　　 -52.2　　　 613.1
45. <2237> ｉＦＳＰＷブ　　　 276　　 762.5　　　 93650
46. <381A> ｉＦ米債３無　　　 275　　-100.0　　　　2229
47. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 271　　 105.3　　　　2091
48. <435A> ｉＦ日本配当　　　 262　　　-5.1　　　　2372
49. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 258　　 -22.3　　　 11690
50. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 256　　　19.6　　　 30300
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


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