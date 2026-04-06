霜降り明星せいや、5月に第2子誕生予定「2人目の子、生まれます」 『有吉クイズ』で発表
お笑いコンビ・霜降り明星のせいや（33）が、5日深夜放送のテレビ朝日系クイズバラエティー『有吉クイズ』（毎週日曜 深0：55）に出演。現在妻が妊娠中で、5月に第2子誕生予定であることを発表した。
【動画】「全部やらないとレジェンド芸人になれない」霜降り明星・せいや、俳優業への思い
この日は『せいやVS有吉！SM業界のウラ側Q』を放送。この企画内で、“ロウソク職人”が作り上げた49度で溶けるロウソクが準備され、なぜかせいやが受けることに。スタジオで仰向けになったせいやは「「見るなよ！嫁の家族！嫁！」と叫び、なぜかロウを垂らす役割の藤田ニコルも「私も夫に見られたくないんですけど…」と困惑。
いよいよお腹でロウソクを受け止めようというときに、「にこるん、おめでとう。お子さんできてんな？」と話すと、藤田は「何で私子ども生まれる前に、これやらなきゃいけないんですか？」ともっともな意見をぶつけた。せいやは「有吉さんもおめでとうございます」と有吉の第2子誕生も祝福した。
そして、ロウが垂らされると、せいやは「懐かしい」と喜び。そしてお腹からもう少し上の方にロウソクを垂らされると、せいやは「ありがとう！」と感謝しながら、「俺も5月に2人目の子、生まれます！」とまさかのカミングアウト。
スタジオが祝福ムードになるなか、「有吉さん！俺、テレビで初めて言いました。どこにも出してない情報やけど、2人目生まれます！」「俺、これで飯食わせていきます！子どもたち、頑張るからね」と改めて決意を語った。
【動画】「全部やらないとレジェンド芸人になれない」霜降り明星・せいや、俳優業への思い
この日は『せいやVS有吉！SM業界のウラ側Q』を放送。この企画内で、“ロウソク職人”が作り上げた49度で溶けるロウソクが準備され、なぜかせいやが受けることに。スタジオで仰向けになったせいやは「「見るなよ！嫁の家族！嫁！」と叫び、なぜかロウを垂らす役割の藤田ニコルも「私も夫に見られたくないんですけど…」と困惑。
そして、ロウが垂らされると、せいやは「懐かしい」と喜び。そしてお腹からもう少し上の方にロウソクを垂らされると、せいやは「ありがとう！」と感謝しながら、「俺も5月に2人目の子、生まれます！」とまさかのカミングアウト。
スタジオが祝福ムードになるなか、「有吉さん！俺、テレビで初めて言いました。どこにも出してない情報やけど、2人目生まれます！」「俺、これで飯食わせていきます！子どもたち、頑張るからね」と改めて決意を語った。