【スーパーフォーミュラ】第2戦（4月5日決勝／モビリティリゾートもてぎ）

【映像】ウイングが刺さったまま疾走する驚きの光景

国内最速を誇るスーパーフォーミュラの舞台で、目を疑うようなアクシデントが発生した。第2戦もてぎのオープニングラップ、激しい順位争いの中で2台のマシンが接触。その直後、一方のマシンのフロントウイングが、もう一方のマシンの車体に「刺さったまま」走行を続ける珍しい場面に中継やファンが騒然となった。

1周目のS字コーナー付近、野尻智紀（#16 TEAM MUGEN）とイゴール・オオムラ・フラガ（#65 PONOS NAKAJIMA RACING）が接触。野尻のフロントウイングが脱落し、フラガの左サイドポンツーン付近に突き刺さる形となった。ウイングが刺さったままコースを走るフラガの様子に、実況の田中大貴アナウンサーは「ウイングがイゴールのタイヤに刺さるような格好になりました」「なかなか見ないシーンでもありますね」と驚きを隠せない様子で伝えた。

解説の大草りき氏は、S字の2個目での交錯を指摘し、「そこで（ウイングが）引っかかってしまったのかなという感じですね」と当時の状況を分析。リプレイやオンボードカメラでは、野尻が右側からフラガに接触し、フロント部分がもぎ取られる瞬間が鮮明に捉えられていた。なお、この接触に関して、レース審査委員会は調査を行ったもののペナルティは出されなかった。

この異例の事態に、番組を視聴していたファンからは「なんか飛び出てる」「すごいことになってる」「すごい光景」「刺さってる」「ウイングごと飛んでいった」といった困惑と驚きのコメントが殺到した。

このアクシデントの影響により、レースは早々にセーフティーカーが導入される波乱の幕開けとなった。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2026』／(C)JRP）