◇MLB ドジャース8-6ナショナルズ(日本時間6日、ナショナルズ・パーク)

ドジャースの佐々木朗希投手との距離感の変化をロバーツ監督が語りました。

この日2度目の先発マウンドに立った佐々木投手は、初回からヒットを与えるもわずか9球で無失点で抑え、2回に2つの空振り三振を奪うなどテンポよく進んでいきます。

しかしその後2つのホームランを浴びて計6失点。5回90球を投げて、被安打5、3与四球、5奪三振、6失点の成績でした。チームは大谷翔平選手の第2号が飛び出すなどで逆転に成功し勝利しています。

ロバーツ監督は昨季ルーキーイヤーの佐々木投手へ常に信頼を寄せていました。先発から一時リリーフ、さらに守護神を任せるなどさまざまな起用を行ってきましたが「朗希は大きな存在」とし「彼を信頼している。彼の才能を信じている。彼の精神力を信じている」と話していました。

今季は先発にふたたび返り咲き。試合前にロバーツ監督は佐々木投手と信頼関係について「状況は格段に良くなっている 。双方の信頼関係は強まり続けていると思う 。それは当然のことだし、時間はかかるものだ 。彼とピッチングコーチの間で、より多くの対話が行われるようになっている 。彼が自分の考えを伝えてくれるようになったのは素晴らしいことだし、その成果も出始めていると思う 。コミュニケーションは大幅に改善された 。今のロウキは、ドジャース加入以来、身体的にも精神的にも最高の状態にあると言えるだろう」と話しました。

「文化的な面で、自分の殻に閉じこもっていた部分はあったと思う 。日本の文化では、多くの人がプライベートを大切にするし、それは理解している 。日本で成功を収めた若きスーパースターとしてこちらに来れば、うまくいかなくなるまでは、その成功体験に頼りたくなるものだ 。だから、コンスタントに結果が出ない時期があったことで、彼自身が対話に前向きになったのだと思う。それは彼にとって非常に有益なことだった 」と佐々木投手の心情にも寄り添っています。