タレントの神田うの（51）が6日、自身のインスタグラムを更新。「娘とそっくり」な人気フリーアナウンサーとの再会を報告した。

「今月のお茶のお稽古には、春休み中の志のぶさんのお嬢ちゃま（娘と同じ歳のお友達）もご一緒で久々にお会い出来て嬉しかったぁ〜」とつづり、元日本テレビでフリーの松本志のぶアナウンサーとのツーショットを公開した。

「そして驚いたのが髪型もお顔も雰囲気も娘にとても似ていた事」と神田。「更には今現在の身長も全く同じで本当に驚きました ちょっと大袈裟かも知れませんが双子?と言っても通じるレベルwww」と記し、愛娘とのツーショットを披露した。

「先日のサプライズでのバースデーパーティーにもいらして下さった志のぶさんですが、同じく久々に会った娘??を見て同じ事を思ったそうです 2人共本当に可愛い〜」とつづった。

「モミちゃんもサプライズにいらして下さっており 大人達の中で1番歳が近いモミちゃんに昨年振りに会えて娘は凄く嬉しかったそう」と「2019 ミス・インターナショナル」日本代表で、故岡田真澄さんの長女でモデル、岡田朋峰とのツーショットも。「今度みんなでプレイデートしましょうね」と記した。

「#お茶のお稽古」「#娘とそっくり」「#松本志のぶ アナ」「#岡田朋峰 ちゃん」「#神田うの」と添えた。