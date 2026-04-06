キュートな姿に、共演者たちやファンが沸いた。元モーニング娘。の田中れいなが4月3日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレSECOND』」に生出演して、自ら手掛けた衣装をアピールした。

【映像】田中れいな、自らデザインした衣装にノリノリ

この日から、番組はリニューアル。冒頭、MCを務める安田大サーカスのクロちゃんが「SECONDになってさらにパワーアップしたしんよ！」と挨拶した。その後、「やっぱね、記念すべき第1回は絶対、この人じゃないとダメでしょうね。先輩アイドルちゃんはこちらの方です、どうぞ！」と振ると、田中は「嬉しい！」とひと言。そのまま「ひゃあぁぁぁぁぁ！」とハイテンションでポーズを決めた。

続けて、「田中れいな、なんですけど…」と自己紹介。「リニューアル一発目ということで。なんと、私がデザインした洋服を着てきました！」と立ち上がった。田中は前身番組の3月20日放送回でも、CECIL McBEEとコラボレーションしたという洋服を紹介していた。その流れを汲み、「このシャツですね。前も宣伝させていただきました。ネットでは売ってないんですけど、全国のアベイルさんで、まだ発売してると思うので。ぜひ、ぜひ！」とプロモーション。共演者たちが「かわいい！」「似合ってる」などと絶賛すると、「ほら！見て、見て！」と腕の部分を強調した。

これにクロちゃんが「シースルーだね」と反応する中、田中は「シースルーじゃないんですよ。メッシュ。メッシュって珍しいんだって」と説明。進行役が「初めて見ました」と斬新なデザインに驚くと、ファンからも「れーな超カワイイ」「才能すごい」「れーなヤバいかわいい」「俺も着れるかな」などと多くのコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

