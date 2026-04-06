3月20日より全国で放送されている『冷凍 日清中華 辣椒担々麺』の新テレビCM『ごまが濃いかもね』篇にレイザーラモンRGさんが出演。このCMは、ステージ中央でRGさんがシンガーソングライター・KANさんの名曲『愛は勝つ』のメロディにのせて、ひたすら「ごまが濃いかもね」と繰り返し熱唱するものです。

繰り返し歌詞を熱唱するというのは、RGさんの代表的な『あるあるネタ』の特徴。ヒット曲に乗せて「○○のあるある、早く言いたい」と繰り返しながら、なかなか『あるある』を言わず、最後に一言『あるある』を言うネタです。同CMは、その『あるあるネタ』を応用したものと思われます。

同CMの15秒版はYouTubeで配信され、再生回数が2週間で1763万回と注目を集めています。Xでも《RGさんの「ごまが濃いかもね〜♪」が頭から離れない》《「ごまが濃いかもね？」が頭のなかで1日中グルグル回ってた。》などと、話題になっています。

筆者は以前、『ネタパレTHEゴールデン〜いま見たい!!最強の旬ネタSP〜』（2018年、フジテレビ系）で、「X JAPAN Toshlさんあるある」をRGさんが熱唱しているところに、Toshlさんご本人が登場した際の裏話を、RGさんにお聞きしています。

「ディレクターさんから『Toshlさんから出演のOKもらえたよ』って。それで収録時に『あるあるの歌を歌ってくれませんか？』とToshlさんにお願いしたら『いいですよ』って言ってくださって。『本当にいんですか？』って感じでした。

X JAPANさんて、昔からいろいろと理解があって対応が早いんです。僕があるあるのDVDを出したときに、『X JAPANさんの曲で「あるある」を歌わせてください』というお願いを出したんです。そのときに、ほかの大物アーティストの方にもお願いしたんですけど、『いいよ』っていう返答が一番早かったのがX JAPANさんやったんです（笑）」

X JAPANさんは、お笑いに理解があるとRGさんは言います。

「正直、X JAPANさんは無理やろと思ってたんですよ。そしたらYOSHIKIさんが『あるあるを歌ってるのを聞いたことがあります。全然使っていいです』って言ってくださって。すごく柔軟性がある方だなと思いました」

同番組の収録中のToshlさんの様子については。

「すかしてる感じとか全然なくて、すごく楽しんでいただいて『これはこうしたほうが面白いんじゃないですか』とアイデアまでいただきました。

最後にToshlさんが僕に、ガトーショコラを食べさせてくれるんですけど、あれはToshlさんが『僕が食べさせたほうが面白いんじゃないですか？』って」

同ネタでは、RGさんがガトーショコラを食べさせてもらったあとに、Toshlさんが野生爆弾・くっきーさんにも食べさせようとしたら、『僕、潔癖症なんで』と断られる場面がありました。

「その、くっきーさんの失礼ボケも『面白くなるなら全然いいですよ』って（笑）。X JAPANのゴリゴリのファンの方もネットで『楽しかった』って言ってくれてて、『炎上しなくてよかった〜』と思いました（笑）」

RGさんの『あるあるネタ』が、X JAPAN Toshlさんとの共演や、CMにも起用されるという快挙につながりました。

筆者が次に期待したいのは、同CMの続編です。RGさんの『あるあるネタ』は、前述したように、なかなか『あるある』を言わず、最後に一言『あるある』を言うネタです。現在放送中のCM『ごまが濃いかもね』篇は歌詞を繰り返すだけで、まだ『あるある』を言ってません。続編として、『ごまが濃いかもね あるある』篇をぜひ見たいものです。

インタビューマン山下



1968年、香川県生まれ。1992年、世界のナベアツ（現・桂三度）とジャリズム結成、2011年に解散。同年、オモロー山下に改名し、ピン活動するも2017年に芸人を引退しライターに転身。しかし2021年に芸人に復帰し現在は芸人、ライター、山下本気うどんプロデューサー、個人投資家、ファイナンシャルプランナーとして活動中。