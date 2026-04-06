ドジャース・佐々木朗希（24）が、また背信投球である。

【もっと読む】佐々木朗希、ロッテ球団スタッフ3人引き抜きメジャー帯同の波紋

日本時間6日のナショナルズ戦に今季初勝利をかけて登板したが、5回を2本塁打含む5安打6失点3四球5奪三振。6失点は日米通じて自己ワーストを更新した。チームは逆転勝ちしたため、黒星は付かなかったものの、不安の残る内容だった。

敵地ワシントンは雨のため、2時間9分遅れて試合開始。難しい調整を強いられた中、マウンドに上がり、一、二回は走者を出しながらも無失点で切り抜ける上々の立ち上がり。

しかし、大谷の2号ソロ本塁打で先制してもらった後の三回。2死一塁から3番ガルシアに高めに投じた155キロを捉えられ、中堅スタンドに逆転の2ランを浴びた。

この日の佐々木は運にも見放された。四回には2死二塁から8番ルイーズの一塁線へのゴロがベースに当たって適時内野安打となる不運な失点を喫した。なおも一、二塁のピンチで1番ウッドには甘く入った変化球をバックスクリーン左に運ばれる3ランを浴びた。立ち直る気配すらなく、5回を投げ終えて降板した。

これで佐々木は今季2試合9イニングに登板して0勝1敗、防御率7.00と苦しい投球が続いている。

ここにきてデーブ・ロバーツ監督はメジャー2年目の佐々木に対し、さらなるレベルアップを求めている。指揮官は「初登板はいいスタート（4回1失点）だったし、シーズンに慣れてくれば、もっとイニングを任せられると思う」と期待を寄せつつも、「先発投手というものは投球回数を重ねるのが重要な役割だ。ローテに入っているロウキも、そのレベルに到達しなければならない」と物足りなさを口にした。

ド軍ではローテ再編を視野に救援左腕のジャスティン・ロブレスキ（25）に先発としての調整を図っている。

指揮官が求めるローテの役割を果たせないようなら、佐々木の配置転換は時間の問題か。

◇ ◇ ◇

佐々木が苦しむ様子を、古巣ロッテはどのように見ているのだろうか。というのも、佐々木は“ゴネ得”でメジャー切符を手にしたうえに、ロッテのスタッフを3人も引き抜いてドジャース入りしたからだ。いったいどいうことか。あの時、何が起きていたのか。

●関連記事 【もっと読む】佐々木朗希、ロッテ球団スタッフ3人引き抜きメジャー帯同の波紋 では、それらについて詳しく報じている。