メジャーで評価がイマイチだった日本人野手が入団1年目から好スタートを切っている。ホワイトソックスの村上宗隆（26）、ブルージェイズの岡本和真（29）だ。

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ヤクルト時代の2022年に三冠王を獲得した村上は、開幕戦から3試合連続本塁打。日本時間5日のブルージェイズ戦では、5試合ぶりの4号2ランをバックスクリーンに叩き込んだ。

5日時点で主に2番、4番で全8試合に出場し、28打数7安打の打率.250、4本塁打、7打点。5四球を選んで出塁率.353、長打率.679と合わせたOPSは1.032。ヤクルト時代と同様に強打者ぶりを発揮している。

巨人の4番として活躍した岡本も、昨季ア・リーグを制してワールドシリーズに出場した強豪チームで全8試合にスタメン出場、4〜7番を任され、31打数8安打の打率.258、2本塁打、3打点。出塁率.343、長打率.452のOPS.794。村上より数字は落ちるものの、3月30日の初本塁打は155キロのフォーシームを右中間に運ぶ会心の一打で、直球への対応力の高さを見せた。

日本時代はともに本塁打王を3度獲得、公私で親しい2人は、海の向こうで年間通じて結果を残すことができるのか。最終的にはどっちの方が好成績を残しそうか。

メジャーに詳しいスポーツライターの友成那智氏は「チーム事情も関係して、本塁打数は村上が上回るでしょう」と、こう続ける。

「村上のホワイトソックスは昨季まで3年連続シーズン100敗以上で低迷中。今季も投手陣がガタガタで苦戦は必至です。2-14で大敗した開幕戦で村上は、1-14の九回にメジャー初本塁打を放った。大量点差がついた試合はお互い主力投手が登板しない分、本塁打のチャンスは増える。ベンチからの制約も少なく、自分の打撃に専念しやすい。他球団でプレーするより7、8本は多く打てるとみています。1年目から30本塁打に到達する可能性はあるでしょう」

2年契約の村上には、契約が満了する27年オフに大型契約を勝ち取りたい、という目標がある。

「本拠地のレート・フィールドはフェンスの高さが約2.4メートルと低く、球場的にも二塁打、三塁打より、本塁打が出やすいとの指標がある。拙い一塁守備をバットで挽回しようという気持ちも強いはず。前半戦で15本塁打程度打てれば、オールスターのホームランダービーから声がかかるかもしれない。そこでパワーを見せつければ、他の29球団へのアピールの場になる。きちんと四球を選んでいる点も見逃せません。日米でストライクゾーンに差異がある中、開幕戦の初打席から2打席連続で四球を選んだ。打率は2割2分前後で三振数が多くても、コンスタントに年間30〜35本塁打を放ち、出塁率.350前後を残すことができれば、他球団から高い評価を得られる。26歳と若い村上なら、2年後のオフに5年総額1億5000万ドル（約240億円）規模の大型契約を勝ち取ることも夢ではありません」（友成那智氏）

「岡本は村上よりも打撃の自由度が低い」

一方の岡本は、強豪のブルージェイズに在籍している分、より勝利への貢献が求められる。前出の友成氏は、「それでも、打率と打点は岡本が上回るのではないか」と、こう続ける。

「ゲレロJrら好打者が揃う打線でマークは分散するでしょう。ただ、村上よりは打撃の自由度は低く、確実性が求められます。直球への対応力が高い岡本なら、打率.260〜270、20本塁打前後をマークできるでしょう。中軸に固定されれば、90〜100打点が視野に入る。ブルージェイズは昨オフ、主力のビシェット（昨季打率.311、18本塁打、94打点、44二塁打、出塁率.357、長打率.483）がメッツに移籍した。岡本にはこのビシェットの穴埋めを期待されている。打率はハードルが高いものの、本塁打、打点をクリアできれば御の字。巨人時代から二塁打数も多く、今後はもっと増えるはず。守備での貢献度は村上より上です。チーム内には三塁のライバルがいない分、自らの地位を脅かされることはないでしょう（昨季三塁のバーガーは外野、クレメントは二塁へ転向）。本塁打を除く数字は岡本が村上を上回るのではないか」

本塁打の村上と総合力の岡本、個々の状況に応じて持ち味を遺憾なく発揮できれば、日本人野手の再評価にもつながりそうだ。

その村上と岡本はきょう6日、揃って出場。村上は「3番・一塁」でスタメンに名を連ね、3打数無安打1四球1得点。三回、四球で出塁すると、2点目のホームを踏んだ。

岡本は「5番・三塁」で出場し、3打数無安打1四球。この日は美技を披露し、初回に2番ヘイズの三遊間への当たりを横っ跳びで好捕。座ったまま一塁に送球してアウトにし、敵地シカゴのファンからの歓声を浴びた。

ブ軍は昨季まで3年連続100敗を喫したホ軍相手に、まさかの3タテを食らって4連敗。あす7日からのドジャースとの昨季のワールドシリーズの再戦を前に不安を残した。

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ところで、現時点で好調を維持している村上だが、決して楽観視できる状況ではない。かねてメジャースカウトが警鐘を鳴らしてきた致命的な“欠点”が、いまだ手つかずのまま放置されているのだ。いったいどういうことか。

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