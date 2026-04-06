全モデル無料アップデート！「Re・De Ring」アプリ新機能

記事ポイント Re・De Ringが2026年4月2日から新機能を提供開始体の状態を0〜100で示すフィジカルエナジーを追加既存ユーザーも0円でAIキャラクター機能を使える更新 Re・De Ringが2026年4月2日から新機能を提供開始体の状態を0〜100で示すフィジカルエナジーを追加既存ユーザーも0円でAIキャラクター機能を使える更新

ピクセラのスマートリング「Re・De Ring」に、毎日のコンディションをより直感的に把握できる新機能が加わっています。

今回のアップデートでは、体のエネルギー残量や指先の温度、AIキャラクターによるアドバイスが加わり、数値を見るだけで終わらない使い方へ進化しています。

「Re・De Ring」アプリ新機能

提供開始日：2026年4月2日対象：Re・De Ring Gen2、Re・De Ring主な新機能：フィジカルエナジー、冷えチェッカー、Sleep mentorのAIキャラクター価格：0円

今回の更新の核になるのは、体調の手応えを数値や表示でつかみやすくした点です。

睡眠や活動、心拍などのデータをもとに、毎日の状態をひと目で確認しやすい設計になっています。

従来の「記録するスマートリング」から、生活のリズムを整えるための相棒へと踏み込んだ印象です。

体の状態を見える化する新機能

「フィジカルエナジー」は、睡眠による回復と運動やストレスによる消耗をもとに、体のエネルギー残量を0〜100で表示します。

その日のスコアに合わせて、無理を抑える日か、積極的に動く日かの判断につなげやすい機能です。

心拍変動や活動量、歩数などを組み合わせて分析するため、感覚だけでは分かりにくい疲労の流れもつかみやすくなっています。

「冷えチェッカー」は、指先の温度をリアルタイムで表示し、High、Normal、Lowの分類で今の状態を知らせます。

1日の冷え時間をグラフで確認できるため、前日との差も含めて体調管理に役立てやすい内容です。

画面では指先の温度や冷えの傾向を視覚的に確認でき、日々の変化を追いやすくなっています。

AIキャラクターで受け取る睡眠アドバイス

「Sleep mentor」には、Apple Intelligenceを活用したAIキャラクター機能が加わっています。

毎朝の睡眠スコアやコンディションへのアドバイスを、好みのキャラクターの口調で受け取れるのが特長です。

「丁寧」「フレンドリー」「武士」「お嬢様」などのスタイルを選べるため、健康管理の情報を少しやわらかく受け取りやすくしています。

数値だけの表示では続けにくい人にも、毎日アプリを開くきっかけをつくる機能です。

AIキャラクター機能では、睡眠アドバイスを親しみやすい表現で確認できます。

Gen2のハード進化にも注目

アップデート対象は既存モデル全体ですが、旗艦モデルの「Re・De Ring Gen2」はハードウェア面でも強化されています。

刷新されたセンサーによる計測精度の向上に加え、バッテリーは従来比で約2日間伸びています。

6軸センサーによるMoveSense AIや、ポイントが貯まるEveryPointへの対応も、日常使いの継続性を後押しするポイントです。

医療用ステンレスとIP68防水を備えた仕様も、毎日つけ続ける製品としての安心感につながります。

Re・De Ring Gen2はサテンシルバー、ベージュゴールド、アイアンブラックの各色で展開しています。

体感とデータをつなぐ機能が増え、日々のコンディションを理解しやすくなっています。

既存ユーザーもアプリ更新だけで0円で使える点は、継続利用の価値を高める要素です。

数値管理をもっと身近にしたい人にフィットするスマートリングとなっています。

Re・De Ringの紹介でした。

よくある質問

Q. Re・De Ringの新機能はいつから使えますか？

A. Re・De Ringの新機能は2026年4月2日から提供されています。

Q. 今回のアップデートで追加された主な機能は何ですか？

A. フィジカルエナジー、冷えチェッカー、Sleep mentorのAIキャラクター機能が追加されています。

Q. 新機能はどのモデルが対象ですか？

A. Re・De Ring Gen2とRe・De Ringのすべてのユーザーが対象です。

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