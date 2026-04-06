元AKB48鈴木優香、美尻あらわな純白ランジェリー姿「少し大人になった自分を…」
元AKB48のメンバーでYouTuberの鈴木優香が6日、3ヶ月連続発売の第1弾となる最新デジタル写真集『Bloom』（ワニブックス）をリリースした。
【写真】美尻あらわな純白ランジェリー姿を披露した元AKB48鈴木優香
鈴木は、2000年8月15日生まれ、静岡県出身。21年にAKB48卒業後、YouTuberに転身。公式チャンネル（@yuuka_chan815）は昨年、登録者数50万人を突破するなど人気を博している。
3ヶ月連続発売の第1弾となる本作は、YouTube配信の傍ら、グラビアクイーンとしても人気を集める鈴木の可憐な魅力を存分に堪能できる作品。優美なプロポーションを際立たせるビビッドなピンクのビキニや、エキゾチックな雰囲気が漂う黄色のワンピースなど、思わず目を奪われるカットを多数収録。さらに、純白の水着に身を包んだ爽やかでフレッシュな姿など、ここでしか見られない彼女の多彩な色香を堪能できる。
■鈴木優香コメント
これまでの活動を経て、少し大人になった自分を表現したいという思いで撮影に臨みました。ナチュラルな雰囲気から、少しドキッとするようなカットまで、幅広い魅力が詰まっています！ 新しい一面も感じていただけたらうれしいです！
【写真】美尻あらわな純白ランジェリー姿を披露した元AKB48鈴木優香
鈴木は、2000年8月15日生まれ、静岡県出身。21年にAKB48卒業後、YouTuberに転身。公式チャンネル（@yuuka_chan815）は昨年、登録者数50万人を突破するなど人気を博している。
3ヶ月連続発売の第1弾となる本作は、YouTube配信の傍ら、グラビアクイーンとしても人気を集める鈴木の可憐な魅力を存分に堪能できる作品。優美なプロポーションを際立たせるビビッドなピンクのビキニや、エキゾチックな雰囲気が漂う黄色のワンピースなど、思わず目を奪われるカットを多数収録。さらに、純白の水着に身を包んだ爽やかでフレッシュな姿など、ここでしか見られない彼女の多彩な色香を堪能できる。
■鈴木優香コメント
これまでの活動を経て、少し大人になった自分を表現したいという思いで撮影に臨みました。ナチュラルな雰囲気から、少しドキッとするようなカットまで、幅広い魅力が詰まっています！ 新しい一面も感じていただけたらうれしいです！