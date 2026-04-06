ニューヨーク嶋佐、株式投資で赤字を告白「正直に言ってマイナス」 屋敷は非情な一言
お笑いコンビ・ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）が6日、都内で行われたニッカウヰスキー『あなたの知らないブラックニッカ展』オープニングイベントに参加した。
【写真】不服そう…？キャラクターになったニューヨーク
ニッカウヰスキーの歴史を学んだ後に2人は登場。嶋佐は「70周年といったら峰竜太さんが4歳のころから…」と驚き、屋敷は「峰竜太さん、74歳なんや」とこちらもビックリしていた。
イベントでは最近の秘密を明かすことに。嶋佐は「結構、株やってる。結構イってる。今、日経平均が下がって、ちゃんとヤバい」と話したが、屋敷は「知ってるよ（笑）。たぶん株やっているやろなっていう芸人と2人でコソコソ『今は耐え時』って話しいて。バレてるよ」と苦笑い。また、新生活でクリアにしたいことも。嶋佐は「何度も申し訳ないですけど株がヤバくて…。正直に言ってマイナスなんですよ。なんとかプラマイゼロに持っていって、なんとかクリアな地点から今期を始められたら」とこぼし、屋敷から「うわさではしばらくマイナスよ。チャラにしたいクリアなのね」と笑っていた。
【写真】不服そう…？キャラクターになったニューヨーク
ニッカウヰスキーの歴史を学んだ後に2人は登場。嶋佐は「70周年といったら峰竜太さんが4歳のころから…」と驚き、屋敷は「峰竜太さん、74歳なんや」とこちらもビックリしていた。
イベントでは最近の秘密を明かすことに。嶋佐は「結構、株やってる。結構イってる。今、日経平均が下がって、ちゃんとヤバい」と話したが、屋敷は「知ってるよ（笑）。たぶん株やっているやろなっていう芸人と2人でコソコソ『今は耐え時』って話しいて。バレてるよ」と苦笑い。また、新生活でクリアにしたいことも。嶋佐は「何度も申し訳ないですけど株がヤバくて…。正直に言ってマイナスなんですよ。なんとかプラマイゼロに持っていって、なんとかクリアな地点から今期を始められたら」とこぼし、屋敷から「うわさではしばらくマイナスよ。チャラにしたいクリアなのね」と笑っていた。