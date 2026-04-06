「ネコ市ネコ座@名古屋withピュリナ」に参加します！

こんにちは、猫ピッチャー宣伝担当のＴです。

今月２９日に名古屋市で行われるチャリティーイベント「ネコ市ネコ座@名古屋withピュリナ」に、猫ピッチャーが初参加することになりました。猫ピッチャーのグッズ販売、ミー太郎のステージ登壇やグリーティング……、楽しくワイワイ会場を盛り上げます！

同イベントは、保護猫に関わる様々な事業を運営する「ネコリパブリック」が主催。イベントの収益は、ネコリパブリックの保護猫活動に充てられます。

当日は、保護猫活動に取り組むモデルのみりちゃむさん、猫好きタレントの敦士さんら豪華ゲストによるステージイベントが開かれます。さらに、約１００店舗が並ぶ猫雑貨マーケット（ネコ市）、保護猫譲渡会、懐かしい遊びが楽しめる縁日など、子どもから大人まで満喫できること間違いなし。「楽しみながら猫助け」というイベントのコンセプトも頷けます。

詳細

イベント名：ネコ市ネコ座＠名古屋withピュリナ

日時：2026年4月29日（水・祝）11時〜17時（入場は16時半まで）

入場料：前売り券：1,200円（オリジナルグッズ付）

当日券：1,700円

※中学生まで入場無料

※当日券は11時半より受付で販売

▶チケット購入はこちらから

会場：名古屋市中小企業振興会館第一ファッション展示場

〒464-0856 愛知県名古屋市千種区吹上２丁目６−３

MAP（https://maps.app.goo.gl/L1XMNPdZ8LFd2sJBA）

HP：https://nekoichinekoza.jp/

猫ピッチャーの参加内容?グッズ販売

ネコ市にて、猫ピッチャーのオリジナルグッズを販売します。ぬいぐるみ、アクリルスタンドといった定番商品はもちろん、眼鏡やＰＣ画面拭きにぴったりなクリーンクロス、持ち運びに便利なコンパクトミラー、シールが１０枚入った缶ケースなどの新グッズも並びます。また、猫ピッチャーの公式Ｘをフォローしていただいたかたに、ポストカード１枚をプレゼントするキャンペーンも実施します。

参加内容?イベント中、ミー太郎が登場！

開場時、ほかの猫キャラクターたちとともに入り口で来場者をお出迎えしたり、ステージイベントにお邪魔したりと、至る所でミー太郎が登場予定です。来場者の皆様と触れ合えることを楽しみにしています。

参加内容?招き猫抽選会

ネコ市ネコ座恒例の抽選企画「招き猫抽選会」が今回も実施されます。お買い上げ金額問わず、1店舗での購入1回につき、補助券を1枚配布。補助券3枚で1回、ハズレなしの招き猫抽選会に参加できます。

もちろん、猫ピッチャーブースでグッズをご購入いただいた方にも抽選券をお渡しします。また、抽選の景品として猫ピッチャー関連のアイテムを用意しました。是非、ブースにて商品をお買い上げの上、抽選会にご参加ください！