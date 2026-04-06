「ヤマルやムシアラはセリエBでプレーさせられるだろう」イタリアはなぜ凋落？ 元韓国監督のドイツ英雄が指摘「今日でさえ…」
なぜイタリア代表はまたしてもワールドカップ出場を逃したのか。各地で議論が繰り広げられている。ドイツ代表のレジェンドであるユルゲン・クリンスマン氏は、若手育成に問題があると考えているようだ。
スペイン紙『Mundo Deportivo』によれば、2024年まで韓国代表の監督を務めたクリンスマン氏は、若くから活躍するスペイン代表のラミネ・ヤマル（バルセロナ）と、ドイツ代表のジャマル・ムシアラ（バイエルン）の名を挙げ、次のような見解を示した。
「彼らは、リーダーの不在、優れた技術を持つ選手の不足、そして若手への信頼の欠如という代償を払っている。イタリアであれば、ヤマルやムシアラは経験を積むためにセリエBでプレーさせられるだろう。そんなことはあってはならない」
同氏はまた、「戦術的な文化も障壁となっている」と主張。こう付け加えた。
「多くの監督は、今日でさえ『何としても勝つ』ためでなく、『負けない』ことを目標に指導している。そして、これが結果だ」
セリエAのレベル低下も指摘され、ワールドクラスの輩出も減少傾向にある。2006年のワールドカップ王者は、かつての輝きを取り戻せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】イングランド撃破の日本、また予選敗退のイタリアは何位？ 最新FIFAランクTOP20を一挙紹介
スペイン紙『Mundo Deportivo』によれば、2024年まで韓国代表の監督を務めたクリンスマン氏は、若くから活躍するスペイン代表のラミネ・ヤマル（バルセロナ）と、ドイツ代表のジャマル・ムシアラ（バイエルン）の名を挙げ、次のような見解を示した。
同氏はまた、「戦術的な文化も障壁となっている」と主張。こう付け加えた。
「多くの監督は、今日でさえ『何としても勝つ』ためでなく、『負けない』ことを目標に指導している。そして、これが結果だ」
セリエAのレベル低下も指摘され、ワールドクラスの輩出も減少傾向にある。2006年のワールドカップ王者は、かつての輝きを取り戻せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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