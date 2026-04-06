女性アイドル、第6子妊娠を報告？ ぽっこりおなか披露「すご！」「あれ？1月に第5子授かったばかりじゃ？」
アイドルグループ・異世界アイドル☆パラレルパレードの超星みるくさんは4月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。第6子の妊娠？ を報告しました。
【写真】超星みるくのぽっこりおなか
ピンクのニットワンピース姿でおなかを見せるショットで、丸みを帯びたおなかの様子が伝わってきます。また、別のポストでは「アイドルでも人間なので」とつづっており、アイドル活動を続けながら妊娠・出産に向き合う姿勢を示しています。
コメントでは「おめでとうございます」「あれ？1月に第5子授かったばかりじゃ？w」「それ、エープリルフール以外にやる？www」「いつの間に笑 おめでとうございます！」「どうせ胃下垂だろ（6回目）」「すご！！この感じでそんなに育ててるのか！！体型維持もすご！！」などの声が寄せられました。
超星さんはエイプリルフールの1日には「私事ではございますがこの度第五子を授かりました」と報告していたため、今回も“ネタ”なのでしょう。
【写真】超星みるくのぽっこりおなか
妊娠7カ月で第6子を報告超星さんは「【大切なお知らせ】私事ではございますがこの度第六子を授かりました。妊娠7ヶ月に入り体調も落ち着いたのでご報告させて頂きます。今後とも温かく見守ってくださると嬉しいです よろしくお願いします」とつづり、1枚の写真を載せています。
コメントでは「おめでとうございます」「あれ？1月に第5子授かったばかりじゃ？w」「それ、エープリルフール以外にやる？www」「いつの間に笑 おめでとうございます！」「どうせ胃下垂だろ（6回目）」「すご！！この感じでそんなに育ててるのか！！体型維持もすご！！」などの声が寄せられました。
超星さんはエイプリルフールの1日には「私事ではございますがこの度第五子を授かりました」と報告していたため、今回も“ネタ”なのでしょう。