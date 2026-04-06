【脳トレ】1分でストレス解消！ 空欄に当てはまる記号は？ 56と7の解き方がヒント
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
日常のちょっとした隙間時間に数字のパズルに挑戦して、思考を柔軟に保ちましょう。パッと答えが見つかった時の爽快感は格別です！
56 □ 7 □ 2 □ 9 = 25
ヒント：まずは左端の「56 □ 7」に注目。九九の「7の段」を思い出すと、扱いやすい数字が作れそうです！
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▼解説
左から順番に、どのように計算が成立するか確認してみましょう。
56 ÷ 7 = 8
8 × 2 = 16
16 + 9 = 25
パズル感覚で記号を当てはめていく工程は、論理的な思考力を高めるのに最適です。正解にたどり着いた時の「ひらめき」こそが、脳を活性化させるスパイスになりますね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
日常のちょっとした隙間時間に数字のパズルに挑戦して、思考を柔軟に保ちましょう。パッと答えが見つかった時の爽快感は格別です！
問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
56 □ 7 □ 2 □ 9 = 25
ヒント：まずは左端の「56 □ 7」に注目。九九の「7の段」を思い出すと、扱いやすい数字が作れそうです！
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正解：÷、×、＋正解は「÷（わる）、×（かける）、＋（たす）」でした。
▼解説
左から順番に、どのように計算が成立するか確認してみましょう。
56 ÷ 7 = 8
8 × 2 = 16
16 + 9 = 25
パズル感覚で記号を当てはめていく工程は、論理的な思考力を高めるのに最適です。正解にたどり着いた時の「ひらめき」こそが、脳を活性化させるスパイスになりますね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)