4つの数字を組み合わせて、答えの「25」を導き出しましょう！割り算を味方につければ、複雑そうに見える式もスルスルと解けるはず。1分以内の全問正解を目指して、脳を心地よくリフレッシュさせましょう。

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数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！

日常のちょっとした隙間時間に数字のパズルに挑戦して、思考を柔軟に保ちましょう。パッと答えが見つかった時の爽快感は格別です！

問題：□に入る記号は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

56 □ 7 □ 2 □ 9 = 25

ヒント：まずは左端の「56 □ 7」に注目。九九の「7の段」を思い出すと、扱いやすい数字が作れそうです！

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正解：÷、×、＋

正解は「÷（わる）、×（かける）、＋（たす）」でした。

▼解説
左から順番に、どのように計算が成立するか確認してみましょう。

56 ÷ 7 = 8
8 × 2 = 16
16 + 9 = 25

パズル感覚で記号を当てはめていく工程は、論理的な思考力を高めるのに最適です。正解にたどり着いた時の「ひらめき」こそが、脳を活性化させるスパイスになりますね！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)