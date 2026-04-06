天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは、東日本大震災から15年の節目にあたり、被災地を訪問するため福島県にさきほど到着されました。

天皇皇后両陛下と愛子さまは、午前11時20分ごろ、新幹線の特別列車で福島駅に到着し、福島県の内堀知事らの出迎えを受けられました。

今回の福島訪問は東日本大震災から15年にあたり、被災地の復興状況などを視察されるものです。

ご一家は、6日と7日の2日間、現在も一部が帰還困難区域に指定されている双葉町、富岡町、大熊町、浪江町などを訪問されます。

6日は、福島県庁で復興状況などの説明を受けた後、双葉町を訪れ、犠牲者に花を手向けるほか、地震・津波と原発事故の複合災害などについて伝える展示を視察し、被災者らとも懇談される予定です。

両陛下が、東日本大震災の復興状況視察を主な目的として即位後に東北の被災3県を訪問されるのは初めてで、震災後、東京電力福島第一原発のある双葉町・大熊町への天皇皇后の訪問も初めてとなります。

また愛子さまが被災3県を訪問されるのは初めてです。