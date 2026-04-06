17年ぶりに復活するJリーグオールスターを記念して、2007年に行われた一戦を振り返る。アシストの活躍を見せたMC加地亮さんは当時のエピソードを暴露した。ハーフタイム、ロッカールームに響いた長谷川健太監督の“カミナリ”。真剣勝負の思い出は色濃く残っているようだ。

▼6月にオールスターが復活！



関西のサッカー情報を中心に扱うMBSのJリーグ応援番組『KICK OFF！KANSAI』で、MCを務める元日本代表DF加地亮さんが登場。6月、17年ぶりに開催されるJリーグオールスターについて特集した。

2007年に開催されたJOMOオールスターでは東西に分かれて各16人（サポーター投票11人、リーグ推薦5人）が出場。加地さんは「J－WEST」で27万票以上を獲得して選出された。当時27歳でアシストするなど大活躍。3－2の逆転勝利に貢献していた。

加地さんは映像を見ながら「懐かしい。アピールしないといけないところをわかっていますよね！（笑）」。この時、J－WESTを率いていたのは当時清水エスパルスの長谷川健太監督。前半は「J－EAST」に押されており、ハーフタイムにロッカールームへ戻ったところ「激怒だった。オールスターで楽しみたいと思っていたら『これ終わったらリーグ戦始まるぞ！これでいいのか！』と。みんな後半動きが全然違った」というエピソードを明かした。

サポーター投票により選ばれるため「やっぱり嬉しい」という。ドリームチームが演じる“お祭り”の復活に期待を寄せていた。

（MBS「KICK OFF！ KANSAI」日曜深夜0：50－1：20放送 2026年4月5日（日）収録より）