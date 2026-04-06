元ZEROBASEONEの4人が合流！新グループ「AND2BLE」、5月26日にデビュー決定

ジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンが合流したYHエンターテインメントの新人ボーイズグループ「AND2BLE（アンダブル）」が、来る5月26日にデビューを確定させた。

AND2BLEは、4月1日に公式SNSを開設したのに続き、本日（6日）午前0時、ユーチューブ、X（旧ツイッター）、フェイスブック、TikTokなどの公式アカウントを追加で開設し、本格的なデビューカウントダウンに突入した。

【写真】ジャン・ハオ、“変装なし”で渋谷に出没

グループ名「AND2BLE」は、「AND」と「DOUBLE」を組み合わせた造語で、一面的な姿ではなく、多様な内面が重なり合いながら“自分らしさ”を広げていくという意味を持つ。

メンバーそれぞれの個性とアイデンティティが結合して、1つの固有のイメージを形成し、それを1つのブランドとして構築するというグループの方向性が込められている。

（写真提供＝OSEN）左からリッキー、ジャン・ハオ、ハン・ユジン、キム・ギュビン

あわせて公開されたロゴモーションも、グループのアイデンティティをストレートに表現しており、目を引いた。「AND2BLE」が繰り返されるタイポグラフィデザインは、多様な内面の結びつきという意味を視覚的に表現し、今後の活動への期待を高めた。

（写真＝YHエンターテインメント）

AND2BLEは、YHエンターテインメントがTEMPEST以来、約4年ぶりに披露するボーイズグループで、正式デビュー前からSNSのリアルタイムトレンドに上がるなど、熱い関心を集めている。

これと同時にAND2BLEは、デビュープロモーションページをオープンし、一味違うコミュニケーション方式でファンとの接点を増やしている。

ホームページにアクセス後、3つのデザイン要素を選択して、自分だけのタグを組み合わせることができ、さまざまなスタイル、カラー、雰囲気でそれぞれの個性を溶け込ませたものを完成させることができる。

完成したタグは共有機能を通じて、ほかのユーザーと共有することができ、AND2BLEが志向する「自分らしさのブランド化」を体験型コンテンツとして拡張している。

（記事提供＝OSEN）