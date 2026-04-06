【1/6 ダックス Honda ST70】 5月23日ごろ 再販予定 価格：7,480円

タミヤは、プラモデル「1/6 ダックス Honda ST70」を5月23日ごろに再販する。価格は7,480円。

本製品は、胴長のダックスフンドを思わせるユーモラスなスタイルのレジャーバイクとして､1969年夏にデビューした「ダックスHonda」を、同社のプラモデルシリーズ「1/6 オートバイシリーズ No.2」で商品化したもの。1971年6月に初回発売された商品の再生産品となる。

特徴的なTボーンフレームは、実車同様に内部にガソリンタンクやバッテリーを内蔵しており、メインスタンドはリターンスプリングにより折りたたみでき、メインステップも折りたたみ可能である。

ブレーキペダルはスプリングにより可動し、トレッドパターンも正確に彫刻された中空ラバータイヤ、金属製スプリングを使用して可動する前後サスペンションや、フロントフォーク部分は実車と同様に取り外すことができる。

アップハンドルも実車と同じ折りたたみ式で、レバーにより開閉可能なレザータッチのダブルシート、冷却フィンまで精密に再現されたOHCエンジン、質感あるツヤ消しメッキ仕上げの前後ホイール、前後のフェンダーやマフラー、ハンドルなどメッキパーツを豊富にセットしている。

燃料パイプ、アクセル・ブレーキワイヤー、メーターコードなど、各種の配線・配管も再現しており、スライドマークは高品質なカルトグラフ社製となっている。

「1/6 ダックス Honda ST70」

スケール：1/6スケール サイズ：全長 250mm

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※写真はキットを組み立て、塗装したものです