ドン・キホーテ」を展開するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（ＰＰＩＨ）は６日、中堅スーパーのオリンピックグループを株式交換により完全子会社化すると発表した。首都圏、特に都内に強固な店舗網を持つオリンピックを取り込むことで、グループ強化をさらに進める。オリンピックは６月２９日付で上場廃止となる見通しだ。

今回の経営統合は、物価高騰や個人消費の低迷により厳しい経営環境に置かれていたオリンピック側が、みずほ銀行を通じて実施した戦略的パートナー選定の入札プロセスを経て決定。ＰＰＩＨは専門性の高い非食品分野と、自社の強力な調達力・店舗運営ノウハウを融合させることで、シナジー創出を目指す。

統合後の具体的な戦略として、オリンピックの既存店舗を「ドン・キホーテ」を転換したり、３５年までに最大３００店舗の展開を計画する新業態「ロビン・フッド」へと業態転換を図る方針だ。これにより、ＰＰＩＨが掲げる出店計画の達成を確実なものとする。また、仕入れの統一化による原価低減を図り、収益性の改善を早期に実現させる。物価高が続き、激しい競争にさらされる小売業界の再編が一段と進む格好となった。