「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 6位は開幕戦から波に乗る“めちゃつよ”年間女王
ツアー中継を見ていても参考になるが、プロのスゴ技を実際に見ることができたら、上達のヒントをもっと得られるかもしれない。憧れの選手であれば、アドバイスの一つでももらいたいとも思うだろう。そこで、「一緒にラウンドしてみたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。6位にランクインしたのは、昨年の年間女王で、今季も開幕戦から強さを見せつけた佐久間朱莉だ。
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【6位】佐久間朱莉6位に選ばれたのは、昨年の年間女王で、今季開幕戦にも優勝して波に乗る佐久間朱莉だ。「現在、女性ゴルファーのナンバーワンだから」というコメントもあるように、昨年の活躍を通して応援するファンが増えた様子。「スイングを生で見てみたい」「小柄でも飛ぶので、参考になりそう」「スイングがきれい」という声や、「優しく教えてもらえそう」「感じが良くて、気遣いができそうな印象」というように、人柄の良さも支持されている。昨年、初優勝を含む4勝を挙げて年間女王に輝いた強さは今季も健在で、開幕戦の優勝を皮切りに2、3戦目も2位に位置するなど、好スタートを切った佐久間。昨年末に師匠である尾崎将司が死去し、悲しい別れを経験したばかり。しかし、「ジャンボさんのような存在に少しでも近づけるように、たくさん勝って、たくさん報告にいけるように頑張ります」と語るように、今季もたくさんの活躍を見せてくれることだろう。◇ ◇ ◇渋野日向子もランクイン→関連記事で【「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 小祝さくらに佐久間朱莉……教え上手で絶対楽しいのは誰？】を掲載中
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