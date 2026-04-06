浅井健一、キャップ＆スニーカーの“お花見ショット”に反響「ベンジーのスニーカーはレア！」の声
ギタリストの土屋昌巳が5日、自身のインスタグラムを更新し、BLANKEY JET CITYの元ボーカル＆ギターとして知られるミュージシャンの浅井健一との2ショットを公開した。
【写真】浅井健一のキャップ＆スニーカー姿
BLANKEY JET CITYのプロデューサーとして作品に関わってきた土屋は、「最近、気分が落ち込んでたけど、ベンジーが桜を見に連れて行ってくれて、とても楽しい時間でした。ありがとう、ベンジー」とコメント。写真には桜の咲く公園で並ぶ2人の姿が収められており、“ベンジー”の愛称でも親しまれる浅井の、キャップ＆スニーカーというラフな装いも目を引くカットとなっている。
コメント欄には「ベンジーのスニーカーはレア！」「ベンジーさんの右のポケットのマスコットと左手の花見酒が気になります」「二人共スタイルがあってカッコイイです」といった声のほか、「出くわした人ラッキーだなぁ」「これは嬉しい組み合わせ！」といったコメントも見られ、2ショットに多くの反響が集まっている。
【写真】浅井健一のキャップ＆スニーカー姿
BLANKEY JET CITYのプロデューサーとして作品に関わってきた土屋は、「最近、気分が落ち込んでたけど、ベンジーが桜を見に連れて行ってくれて、とても楽しい時間でした。ありがとう、ベンジー」とコメント。写真には桜の咲く公園で並ぶ2人の姿が収められており、“ベンジー”の愛称でも親しまれる浅井の、キャップ＆スニーカーというラフな装いも目を引くカットとなっている。
コメント欄には「ベンジーのスニーカーはレア！」「ベンジーさんの右のポケットのマスコットと左手の花見酒が気になります」「二人共スタイルがあってカッコイイです」といった声のほか、「出くわした人ラッキーだなぁ」「これは嬉しい組み合わせ！」といったコメントも見られ、2ショットに多くの反響が集まっている。