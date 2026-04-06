ニューヨーク屋敷、パッケージ刷新の『ブラックニッカ』をアピール「赤ちゃんが寄ってくるデザイン」
お笑いコンビ・ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）が6日、都内で行われたニッカウヰスキー『あなたの知らないブラックニッカ展』オープニングイベントに参加した。
【写真】不服そう…？キャラクターになったニューヨーク
ニッカウヰスキーの歴史を学んだ後に2人は登場。嶋佐は「70周年といったら峰竜太さんが4歳のころから…」と驚き、屋敷は「峰竜太さん、74歳なんや」とこちらもビックリしていた。
また、パッケージが刷新された『ブラックニッカ クリアハイボール』を昼間から2人はグビグビ。白いパッケージがお気に入りだそうで屋敷は「とっつきやすいデザインになった。10ヶ月の娘がいるんですけど寄ってくるんじゃないかなと思う。かわいいから。赤ちゃんが寄ってくるデザイン。もちろん飲んだらアカンけど」とデザイン性をアピールしていた。
【写真】不服そう…？キャラクターになったニューヨーク
ニッカウヰスキーの歴史を学んだ後に2人は登場。嶋佐は「70周年といったら峰竜太さんが4歳のころから…」と驚き、屋敷は「峰竜太さん、74歳なんや」とこちらもビックリしていた。
また、パッケージが刷新された『ブラックニッカ クリアハイボール』を昼間から2人はグビグビ。白いパッケージがお気に入りだそうで屋敷は「とっつきやすいデザインになった。10ヶ月の娘がいるんですけど寄ってくるんじゃないかなと思う。かわいいから。赤ちゃんが寄ってくるデザイン。もちろん飲んだらアカンけど」とデザイン性をアピールしていた。