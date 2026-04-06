◇インターリーグ ヤンキース6─7マーリンズ（2026年4月5日 ニューヨーク）

ヤンキースのジアンカルロ・スタントン選手（36）が5日（日本時間6日）、本拠でのマーリンズ戦に「5番・DH」で先発出場。怪力を見せつけ、外野フェンスをへこませた。

スタントンは4─3の7回2死一塁の第4打席で相手3番手・パダックの6球目、内角低めのチェンジアップを捉えた。打球速度116・3マイル（約187・1キロ）の鋭い打球はヤンキースタジアム左翼にある「バドワイザー」のフェンスに直撃。レフトオーバーながら、あまりの打球の速さのため、一塁走者は生還することができなかった。

それだけでなく、この打球はフェンスにくっきりとボールの跡が残るほどの威力で、現地実況も「フェンスの凹みを見て下さい」と思わず叫んだ。

スタントンは“怪力”で知られ、大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、スタットキャストが導入された2015年以降、打球速度115マイル（約185キロ）以上の打球を216本記録。他の選手よりも圧倒的に多く、チームメートのジャッジでさえ99本で2位という。その怪力ぶりを記録だけでなく「凹み跡」としても残した。

ただ、ヤンキースはこの回、無得点に終わると8回に4点を奪われ、逆転負けを喫した。