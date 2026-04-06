ニューヨーク嶋佐、イメージ変わらない吉本興業をチクリ 屋敷が大ツッコミ「闇営業とかなくなったやろ」
お笑いコンビ・ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）が6日、都内で行われたニッカウヰスキー『あなたの知らないブラックニッカ展』オープニングイベントに参加した。
【写真】不服そう…？キャラクターになったニューヨーク
ニッカウヰスキーの歴史を学んだ後に2人は登場。嶋佐は「70周年といったら峰竜太さんが4歳のころから…」と驚き、屋敷は「峰竜太さん、74歳なんや」とこちらもビックリしていた。
また、ニッカウヰスキーはイメージを一変。嶋佐は「歴史があるのにイメージを刷新する。吉本興業にも見習ってほしい」とチクリ。屋敷は「変わったやろ。闇営業とかなくなったやろ！」と慌てて大ツッコミを入れていた。
【写真】不服そう…？キャラクターになったニューヨーク
ニッカウヰスキーの歴史を学んだ後に2人は登場。嶋佐は「70周年といったら峰竜太さんが4歳のころから…」と驚き、屋敷は「峰竜太さん、74歳なんや」とこちらもビックリしていた。
また、ニッカウヰスキーはイメージを一変。嶋佐は「歴史があるのにイメージを刷新する。吉本興業にも見習ってほしい」とチクリ。屋敷は「変わったやろ。闇営業とかなくなったやろ！」と慌てて大ツッコミを入れていた。