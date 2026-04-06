今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年4月6日（月）〜4月12日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月6日（月）〜4月12日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【水瓶座（みずがめ座）】
今週は交友関係が広がるなど、楽しい出来事が増えるようです。疎遠だった人と再会する場合もありそうですが、当時よりもお互いにパワーアップして、話も面白く感じるでしょう。恋愛面は、興味がある場所に出かけてみると、新たな出会いがありそう。カップルは、アウトドアで思い出ができるようです。
★ワンポイントアドバイス★
疲れを感じるときは、自然が多い場所に行ってみたり、部屋に花を飾ったりすると◎暮らしのなかに「自然」や「緑」を意識すると運気アップ。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【水瓶座（みずがめ座）】
今週は交友関係が広がるなど、楽しい出来事が増えるようです。疎遠だった人と再会する場合もありそうですが、当時よりもお互いにパワーアップして、話も面白く感じるでしょう。恋愛面は、興味がある場所に出かけてみると、新たな出会いがありそう。カップルは、アウトドアで思い出ができるようです。
疲れを感じるときは、自然が多い場所に行ってみたり、部屋に花を飾ったりすると◎暮らしのなかに「自然」や「緑」を意識すると運気アップ。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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