　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.11　7.79　6.36　8.47
1MO　9.01　7.18　7.63　7.96
3MO　9.20　6.84　7.91　7.89
6MO　9.39　6.83　8.30　7.99
9MO　9.42　6.89　8.49　8.06
1YR　9.41　7.01　8.59　8.13

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.56　11.26　8.67
1MO　8.47　10.76　8.17
3MO　8.81　10.35　8.01
6MO　9.18　10.30　8.09
9MO　9.31　10.25　8.18
1YR　9.37　10.24　8.24
東京時間10:31現在　参考値

ドル円短期ボラは比較的落ち着いた動き、イースター期間で取引閑散