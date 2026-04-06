通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間8％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.11 7.79 6.36 8.47
1MO 9.01 7.18 7.63 7.96
3MO 9.20 6.84 7.91 7.89
6MO 9.39 6.83 8.30 7.99
9MO 9.42 6.89 8.49 8.06
1YR 9.41 7.01 8.59 8.13
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.56 11.26 8.67
1MO 8.47 10.76 8.17
3MO 8.81 10.35 8.01
6MO 9.18 10.30 8.09
9MO 9.31 10.25 8.18
1YR 9.37 10.24 8.24
東京時間10:31現在 参考値
ドル円短期ボラは比較的落ち着いた動き、イースター期間で取引閑散
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3MO 9.20 6.84 7.91 7.89
6MO 9.39 6.83 8.30 7.99
9MO 9.42 6.89 8.49 8.06
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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3MO 8.81 10.35 8.01
6MO 9.18 10.30 8.09
9MO 9.31 10.25 8.18
1YR 9.37 10.24 8.24
東京時間10:31現在 参考値
ドル円短期ボラは比較的落ち着いた動き、イースター期間で取引閑散