◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

デビュー前から高い評価を聞いていたアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）。ただ、初戦で１８００メートルを使っているように、本質は中長距離が合うオークス向きだと思っていた。前走のチューリップ賞もスローからの瞬発力勝負で、勝ち馬のタイセイボーグとは一瞬の脚の差が出た。ただ、その中でも内有利の馬場で外を回しての３着。やはり、力はある。

今回は過去２戦で早めに後続を突き放す競馬で圧勝したリリージョワが参戦。この馬がいる限り、スローはないとみている。さらに前走の報知杯ＦＲを３４秒２で逃げたアイニードユーも参戦。少なくとも、チューリップ賞のような緩やかな流れはない。

その前走で初騎乗だった武豊騎手が引き続き、手綱を執る。個人的に、こういう差し馬はジョッキーが一度、実戦で感覚をつかんだ“上積み”は大きいと感じている。しかも、百戦錬磨のレジェンドとなれば…。本領発揮のオークス前に１冠をつかんでも全く驚きはしない。（山本 武志）