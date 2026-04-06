イラン情勢にいら立ちを隠さないトランプ大統領。その“誤算”の一つが、現イラン政権の体制転換が思うように進まないことだといわれている。なぜイランの民主化を訴えてきた反体制派の人々は、トランプの呼びかけに応じようとしないのだろうか。

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“ペルシャ帝国の末裔”としての高いプライド

〈偉大な誇り高きイランの人々へ。自由のときが来ている〉

2月28日のイラン攻撃の際に、トランプ米大統領はこう述べた。イラン国民への訴えは次のように続く。

〈攻撃が終わったら政府を引き継げ。あなたたちのものになる〉――。

トランプ大統領による、蜂起の呼びかけ。だが、常日頃、イランの民主化を訴える反体制派の人々がトランプのあおりに乗る気配はない。一体なぜなのだろうか。

空爆によって殺害されたイランの元最高指導者・ハメネイ師

元駐イラン大使の齊藤貢氏はイラン人の性格を踏まえてこう言う。

「彼らは“ペルシャ帝国の末裔（まつえい）”としての高いプライドを持っています。同時に、歴史的にロシア、イギリス、そしてアメリカなどから“虐げられてきた”という強い被害者意識と怨念も抱えています。この感覚こそが、彼らの相互主義の姿勢につながっていて、自分たちだけが被害を受けるのはおかしいとアラブ産油国を攻撃している。そして、政府への不満があっても、外部からの攻撃で愛国心に火がつき、結果的にイランとして一致団結しやすいのです」

無条件にアメリカを歓迎はしない

駐イラン大使館参事官を務めたこともある元外務官僚の片倉邦雄氏は、

「トランプ大統領が本気でイラン国民の蜂起を期待していたとしたら、甘っちょろい考えだと言わざるを得ません。独裁者だったハメネイが殺されて喜んでいる国民がいるとしても、無条件にアメリカを歓迎はしない。実際、アメリカやイスラエルには小学校まで爆撃されているわけですから」

苦い前例もある。

「イラク戦争のとき、アメリカ軍がまいていたビラを読んだことがあります。アメリカはイラクの政治体制を作り変えると意気込んでいました。が、結局は民主化どころかISが台頭して内戦状態に陥り、めちゃくちゃになりました」（同）

現代イスラム研究センターの宮田律理事長は、現状をこう見る。

「私たちが目にするのは欧米経由の情報が多いので、反体制派が多い印象を受けますが、現実にはイラン国内でも地域差があります。例えば、テヘラン北部の富裕層は現体制を批判しますが、地方の貧困層には、今でも現体制を支持する人々がいる。欧米の報道がどこまで正確に国民の声を反映しているのかは、慎重に判断する必要があります」

とした上で、

「密告社会のイランで反体制運動を組織するのは困難ですし、非常時で“国家に対する裏切り者になりたくない”という心理も働いている。これらが今、イランで反体制運動が大きくなりにくい要因になっているのでしょう」

ついには“イランの石油を手に入れたい”などと身もふたもない発言に及んだトランプ大統領。ホルムズ海峡の霧が晴れる日は来るか。

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4月2日発売の「週刊新潮」では、六つの視点からさらに詳しく「日本人の知らないイランの国内事情」について報じている。

「週刊新潮」2026年4月9日号 掲載