SWEET STEADYが、グループ初となるアリーナ単独ライブを8月23日に神奈川 ぴあアリーナMMにて開催する。

（関連：【画像あり】SWEET STEADY、デビュー2周年公演『SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE「SWEET STEP」』ライブ写真）

本情報は、4月4日、5日に幕張メッセ 国際展示場 ホール9、10にて行われたデビュー2周年公演『SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE「SWEET STEP」』の最終日アンコールで発表されたもの。

アリーナ公演の開催について、庄司なぎさは「前にメンバーで『いつか幕張メッセやアリーナでライブしたいね』って話していて。まさかどっちも叶えられるなんて思ってもいなかったから本当にびっくりだし嬉しいです！」と喜びを見せた。さらに、塩川莉世は「幕張メッセに2DAYS立てるだけでもすごい嬉しくて、リハーサルしてるときからずっと涙が止まらなくて。こうやってSWEET STEADYがここに立っていられるのは日頃応援してくれているすいでぃーがすいすての幸せを願っていてくれているからだと思ってます。だからこそ、こういう発表ができたのはすごい嬉しいし、感謝しかありません」と涙ながらに語った。

なお、アリーナ公演の詳細は後日発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）