6日11時現在の日経平均株価は前週末比505.27円（0.95％）高の5万3628.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1208、値下がりは300、変わらずは64と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を135.16円押し上げている。次いで東エレク <8035>が40.23円、ＳＢＧ <9984>が36.20円、ファストリ <9983>が28.16円、イビデン <4062>が27.62円と続く。



マイナス寄与度は6.37円の押し下げでダイキン <6367>がトップ。以下、三菱商 <8058>が4.73円、ソニーＧ <6758>が4.02円、スズキ <7269>が2.95円、三菱重 <7011>が2.61円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、精密機器、石油・石炭、化学と続く。値下がり上位には電気・ガス、陸運、卸売が並んでいる。



※11時0分1秒時点



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