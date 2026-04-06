Image: Hyakuseki

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

おしゃれな北欧家具を買って、いざ組み立て。でも、最後の1本のネジが壁際で締められない……といった経験はありませんか。工具箱をひっくり返して、目的のドライバーを探すのもひと手間です。

今回紹介するのは「ラチェットドライバーセットG2」。ヘッドの角度を自在に変えられるラチェットセットです。具体的にどんな場面で使えるのか、3つのシーンで見ていきましょう。

壁際の家具組み立て。L字型に変形させて最後のひと締め

Image: Hyakuseki

部屋のレイアウトに合わせて、本棚を壁際に置いてからネジで固定する。組み立て家具によくある、この最後の工程がなかなか厄介です。壁と家具の隙間が狭いと、普通のドライバーでは手が入りにくく、うまく力をかけられません。無理に回そうとしてネジ頭をなめてしまった……という経験がある方も多いのではないでしょうか。

Image: Hyakuseki

「ラチェットドライバーセットG2」はヘッドの角度を180°の範囲で調節可能。たとえばL字型にセットすれば、しっかり力を伝えられます。家具を壁に寄せた状態でも、角度をつけたハンドルなら最後のひと締めまでスムーズに終わらせられそうですよね。

自転車メンテナンス。可動ヘッドと精密ギアで狭い場所に対応

Image: Hyakuseki

自転車のディレイラー（変速機）まわりは、細かいパーツが密集していて調整が難しいエリア。

フレームやギアが邪魔になって、目的のネジにまっすぐ工具を差し込めないことがよくあります。「ラチェットドライバーセットG2」はハンドルと延長ロッド、ソケット、変換アダプターを自在に組み合わせられて、障害物を避けながらネジにアプローチするのも簡単です。

さらに、高精度の60歯ギアを搭載。ハンドルを大きく振れない狭い場所でも、カチカチと小刻みに回していけるので、微調整しやすいんです。

PC・ガジェットの分解。1セットで特殊ネジにも対応

Image: Hyakuseki

自作PCの組み立てやノートPCのSSD換装では、プラス・マイナス以外の特殊なネジに出くわすことがあります。

いざ作業を始めたのに、合うビットが見つからず中断、なんて状況は避けたいところですよね。

「ラチェットドライバーセットG2」には、高硬度なCR-V（クロムバナジウム）鋼製の28種類のビットが付属しています。

トルクスやヘックスなどの特殊ネジにも、ビットを差し替えるだけで対応可能です。すべてのパーツは専用ケースにきちんと収まるので、作業スペースが散らかりません。必要なビットをすぐに見つけられる整理のしやすさも、大きな利点です。

ここまで紹介した3つのシーンは、「ラチェットドライバーセットG2」が活きる場面のほんの一部です。特別な趣味がなくても、暮らしの中でネジを締める場面は意外とあるもの。

ドアノブのゆるみ、家電のカバー交換、子どもの自転車の補助輪外し。

そんなとき、工具箱の奥からドライバーを引っ張り出す代わりに、手の届く場所にこのラチェットセットが1つあると便利ですよ。

もう回せない場所はない。角度の制約をゼロへ。全方向・変形ラチェットセットG2 7,840円 超超超早割30％OFF 30%OFF machi-yaで見る

＞＞もう回せない場所はない。角度の制約をゼロへ。全方向・変形ラチェットセットG2

Image: Hyakuseki

Source: machi-ya