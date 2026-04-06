読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株アナリストである小松弘和氏が、毎週月曜に、前週を振り返りながら、読売３３３の値動きを解説します。構成銘柄の動向も詳しく紹介し、日本株市場の「今」が分かります。

先週の読売３３３

読売３３３は週間で０・２％高。日経平均は０・５％安、ＴＯＰＩＸは０・１％安となった。

原油価格や中東情勢に一喜一憂して、不安定な動きが続いた。地政学リスクの高まりや原油高などを嫌気して、３月３０日と３１日はリスク回避ムードが強まった。米国とイランの戦闘終結期待を高めるニュースが伝わったことから、４月１日は一転して多くの銘柄が上昇。２日はトランプ米大統領の演説を受けて戦闘終結期待が後退したことで再び警戒ムードが強まったものの、３日は悲観に傾いた分の修正で買いが入るなど、週を通して方向感が定まらなかった。

日経平均とＴＯＰＩＸは下落した一方、読売３３３は上昇した。ソフトバンクグループ（９９８４）が週間で８％台の下落となっており、日経平均は寄与度の大きい銘柄の一角が弱かった。ＴＯＰＩＸは金融株や自動車株など時価総額の大きい銘柄の影響を受けやすいが、先週はトヨタ（７２０３）やホンダ（７２６７）など大手自動車株が軟調に推移した。３指数とも大きく下げる日もあれば大きく上げる日もあったが、読売３３３は下落日の落ち込みが相対的に小さかった。

個別株の動向は？

米国で光ファイバー関連株が上昇したことから、電線大手の古河電気工業（５８０１）が急騰。証券会社が投資評価を引き上げたキッコーマン（２８０１）が買いを集めた。なお、日経平均の構成銘柄で上昇率１位のＡＲＣＨＩＯＮ（アーチオン、５４３Ａ、騰落率は４月１日始値から計算）は、三菱ふそうトラック・バスと日野自動車が統合してできた新会社。

一方、証券会社による目標株価引き下げや、３月度の軟調な月次が嫌気されたニトリホールディングス（９８４３）が大幅安。円安に一服感が出てきたことから、マツダ（７２６１）やホンダ（７２６７）など自動車株が売りに押された。

構成銘柄紹介

東邦ガス（９５３３）

愛知、岐阜、三重の３県でガス事業を展開する。３月に入って全体市場の変調を受けて株価が大きく下落していたが、先週は自己株式を取得すると発表して急伸。上限が４００万株、発行済み株式総数（自己株式を除く）に対する割合が ４・４％と、取得規模の大きさが強い買い材料となった。時価総額は約４８００億円。

太陽誘電（６９７６）

電子部品の製造、開発を手がけており、スマートフォンや自動車向けの積層セラミックコンデンサ（ＭＬＣＣ）に強みを持つ。証券会社による投資判断引き上げがポジティブサプライズとなり、４月２日に１２・９％高と急騰。前日までは上値の重い動きが続いていたが、下振れに対する懸念が後退して週間でも大幅高となった。時価総額は約５７００億円。

読売３３３とは

「読売３３３」は、読売売新聞社が公表する新たな株価指数。最大の特徴は、３３３銘柄をすべて同じ比率（約０・３％）で組み入れる「等ウェート型」という算出方法で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングが算出実務を担っている。国内のすべての上場株式の中から、売買代金と浮動株時価総額によって銘柄選定が行われている。年４回ウェート調整を行い、毎年１回、１１月の最終金曜日に銘柄入れ替えを実施する。

執筆者紹介

小松 弘和（こまつ・ひろかず）

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株情報部アナリスト。証券会社、生命保険会社勤務のほか、マネーサイトでの株式分析経験などがあり、金融全般に精通している。

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