4児の母であり、モデルや俳優、ロックミュージシャンとしてマルチに活躍する土屋アンナが、自らを「ぶっ込み系」と称する豪快な洗濯術や、多頭飼いするペットとの驚きの私生活を明かした。

【映像】4LDKの自宅ですっぴんで大量の家事をする土屋アンナ

4月5日放送のABEMA『秘密のママ園 Season2』のコーナー「のぞき見！隣のママ」では、土屋アンナの自宅にカメラが潜入し、リアルな家事風景に密着した。5年前に購入した4LDKの自宅には、3匹の犬と6匹の猫が同居しており、土屋は「ウチ動物園だから」と苦笑い。ペットの毛対策には人一倍敏感で、足裏に毛が付着しないよう室内では常にビーチサンダルを着用し、1日に5、6回も掃除機をかけるという徹底したこだわりを見せた。

現在、21歳から7歳まで二男二女の母である土屋は、朝から大量の洗濯物を抱え「ぶっ込み系だぜ、あたしは！」と宣言。スタッフから色物などを分けるか問われると、「絶対やんない！ そんなのやってたら電気代かかって死んじゃう！」と断言し、洗濯機へ次々と衣類を投入するワイルドなスタイルを披露した。多い日には1日4回も洗濯機を回すといい、次男シンバが柔道着を持ち帰る日はさらに過酷な量になるという。