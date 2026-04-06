レディース元総長、「獄中出産」振り返り→従業員43人の“社長”になった理由
「ABEMA（アベマ）」は5日、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#112を放送。“元ヤン”の女性たちが登場し、現在の日々を語った。
【画像】「獄中出産」振り返り…元総長あけみさんの“当時”ショット
この日は「元ヤン美女が大集合！ななにー上等SP！」と題し、元ヤン＆元レディース美女4人が大集合した。富山最恐のレディース暴走族「音速天女」初代総長・しおりさんが、わずか5年で総長に上り詰めた過去や、「一番ヤンキーが輝ける場所」という当時の集会イベント事情を語ったほか、総長時代に着ていた実際の特攻服をスタジオで披露し一同を大興奮させた。
また、栃木が生んだ伝説の最恐レディースの元総長・あけみさんは、「中学時代は一番強い女になりたくて、栃木市内に5個ある中学校を1校ずつ回って…」と令和では考えられない衝撃エピソードを次々披露していた。
番組の後半では「元ヤン、今何してる？」と題し、彼女たちの現在を調査。「音速天女」初代総長・しおりさんは、現在富山の飲み屋街でスナックのオーナーママとして活躍していると語った。
また、高校時代は大好きな改造バイクにお金を注ぎ込んでいたというるりさんは、現在「地域でいちばん派手なネイルサロン」を経営。「成人式になると、水戸中のヤンキーやギャルの子たちが『わたしのところでやりたい』ってみんな来てくれる」と、地元のカリスマネイリストとして成功している姿が紹介された。
続いて、久留米で一番のヤンキーだったというあやかさんは、現在ポールダンサーとラジオパーソナリティとして活躍しており、過去には福岡のアイドルグループで活動していたという。テレビで陰気なキャラクターのアイドルを見たことがきっかけで、「あの子がアイドルできるんだったら私でもできるんじゃね？」と思い立ち、「次は全国制覇しよう」とオーディションを受験。見事1位通過を果たし、清純派メンバーの中で“元ヤンを売りにしたアイドル”として3年間活動したとの異色の経歴を語った。女性ファンからは「憧れです」と慕われる一方で、他のメンバーからは「強すぎて浮いていた」ため全く話しかけられず、仲良くできなかったというリアルな裏話でスタジオを沸かせていた。
さらに、栃木最強のレディースの元総長で、現在は建築会社の社長を務めるあけみさんは「元暴力団や元受刑者、少年院を出てきた人たちを積極的に雇う会社」を経営。現在43人の従業員を抱え、その9割がそうした過去を持つ人々だという。あけみさんは従業員20人ほどと毎朝一緒にご飯を食べるなど、みんなの“お母さん役”として更生をサポートしているが、「私がいないのがわかるとケンカしてガラスが割れる」といった現在進行形の苦労も明かした。
幾度となく警察のお世話になってきたあけみさんに、香取は「あけみさんはなんでここまで来れたんだろう？」と、現在のように更生し社長にまで上り詰めたきっかけを問うと、「獄中出産かな」と衝撃の事実を告白。当時、手錠と腰縄をつけられたまま、3人の刑務官に囲まれての初めての出産。産後すぐに子どもとは離ればなれになり乳児院へ預けられたといい、「なんでこんなところで出産しちゃったかなっていう後悔もあったし、やっぱり出てからもう一回ちゃんとやり直したいっていうふうに（考え方が変わった）」と当時の後悔と決意を赤裸々に語ると、スタジオのななにーメンバーは深く聞き入っていた。
『ななにー 地下ABEMA』#112は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
【画像】「獄中出産」振り返り…元総長あけみさんの“当時”ショット
この日は「元ヤン美女が大集合！ななにー上等SP！」と題し、元ヤン＆元レディース美女4人が大集合した。富山最恐のレディース暴走族「音速天女」初代総長・しおりさんが、わずか5年で総長に上り詰めた過去や、「一番ヤンキーが輝ける場所」という当時の集会イベント事情を語ったほか、総長時代に着ていた実際の特攻服をスタジオで披露し一同を大興奮させた。
番組の後半では「元ヤン、今何してる？」と題し、彼女たちの現在を調査。「音速天女」初代総長・しおりさんは、現在富山の飲み屋街でスナックのオーナーママとして活躍していると語った。
また、高校時代は大好きな改造バイクにお金を注ぎ込んでいたというるりさんは、現在「地域でいちばん派手なネイルサロン」を経営。「成人式になると、水戸中のヤンキーやギャルの子たちが『わたしのところでやりたい』ってみんな来てくれる」と、地元のカリスマネイリストとして成功している姿が紹介された。
続いて、久留米で一番のヤンキーだったというあやかさんは、現在ポールダンサーとラジオパーソナリティとして活躍しており、過去には福岡のアイドルグループで活動していたという。テレビで陰気なキャラクターのアイドルを見たことがきっかけで、「あの子がアイドルできるんだったら私でもできるんじゃね？」と思い立ち、「次は全国制覇しよう」とオーディションを受験。見事1位通過を果たし、清純派メンバーの中で“元ヤンを売りにしたアイドル”として3年間活動したとの異色の経歴を語った。女性ファンからは「憧れです」と慕われる一方で、他のメンバーからは「強すぎて浮いていた」ため全く話しかけられず、仲良くできなかったというリアルな裏話でスタジオを沸かせていた。
さらに、栃木最強のレディースの元総長で、現在は建築会社の社長を務めるあけみさんは「元暴力団や元受刑者、少年院を出てきた人たちを積極的に雇う会社」を経営。現在43人の従業員を抱え、その9割がそうした過去を持つ人々だという。あけみさんは従業員20人ほどと毎朝一緒にご飯を食べるなど、みんなの“お母さん役”として更生をサポートしているが、「私がいないのがわかるとケンカしてガラスが割れる」といった現在進行形の苦労も明かした。
幾度となく警察のお世話になってきたあけみさんに、香取は「あけみさんはなんでここまで来れたんだろう？」と、現在のように更生し社長にまで上り詰めたきっかけを問うと、「獄中出産かな」と衝撃の事実を告白。当時、手錠と腰縄をつけられたまま、3人の刑務官に囲まれての初めての出産。産後すぐに子どもとは離ればなれになり乳児院へ預けられたといい、「なんでこんなところで出産しちゃったかなっていう後悔もあったし、やっぱり出てからもう一回ちゃんとやり直したいっていうふうに（考え方が変わった）」と当時の後悔と決意を赤裸々に語ると、スタジオのななにーメンバーは深く聞き入っていた。
『ななにー 地下ABEMA』#112は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。