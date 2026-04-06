◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 7-5 中日(5日、神宮球場)

5点差からの大逆転勝利で2連勝を飾った首位のヤクルト。試合後には池山隆寛監督がある選手を名指しし、「気がつけば○○」と独特の表現で称賛しました。

ヤクルトは中日先発の郄橋宏斗投手を攻略できず6回まで無得点、さらに5点のビハインドを背負う劣勢のなか、7回に打線がつながり打者11人で一挙7得点。5点差をひっくり返し、本拠地・神宮球場をおおいに沸かす劇的勝利を演じました。

池山監督は6回までの攻撃を振り返り「150キロ以上のストレートをはじき返すのも厳しい。やはり日本のエースなので、そう簡単にうまくいかなかった」と郄橋投手の好投に苦しんだことに言及。

それでも7回に、先頭バッターの5番・岩田幸宏選手が右中間手前へ打球を落とし、積極的な走塁で2ベースヒットとしたところから、勢いに乗ったヤクルト打線。起爆剤となった岩田選手については「『気がつけば岩田』なので。ああいう（劣勢の）ところから雰囲気をガラッと変えてくれる選手になっている」と、独特な表現で岩田選手を称賛しました。

さらに5点ビハインドの7回に登板し、プロ初勝利を手にした廣澤優投手についても「『気がつけば岩田』じゃないけど、ピッチャーの方も『気がつけば廣澤』みたいになってもらいたい」と期待を込めました。