Photo: 山田洋路

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

朝、天気予報アプリからの「午後から雨」の通知を見ると、それだけでちょっと気分が沈みます。

折りたたみ傘、それに念のためのレインコートをバッグに忍ばせなけらばならない。荷物が増えると、途端に外出が億劫に感じてしまいますよね。

でももし、傘を持たずに出かけても濡れない自由があるとしたら？

そんな期待を胸に、耐水圧18,000mmH₂O（同シリーズを用いたメーカーによる検証）を謳う「SUPIELD RainBlock Jacket」を試してみました。

予想以上のしなやかさと「普段着感」

Photo: 山田洋路

耐水圧18,000mmH₂Oという重厚なスペックから、ゴワゴワした質感を想像していましたが、届いたのは驚くほど薄くてしなやかな1着。

表地はポリエステル100％ながら、安っぽいシャカシャカ感はありません。

マットで落ち着いた質感は、光の当たり方で表情を変える上品な印象。

ジッパーや袖口のディテールまでしっかりとした仕上がりで、一見しただけでは、これがレインウェアだとは誰も気づかないんじゃないでしょうか。

この街に馴染むルックスこそ、「RainBlock Jacket」の大きな魅力だと感じました。

本降りの雨に傘なしで。耐水圧18,000mmH₂Oの実力

Photo: 山田洋路

一番の関心事は、やはり「本当に雨を防げるのか」という点。検証はあえて本降りの日に行いました。

傘を持たずに外へ出て、20分間歩き続けるというシンプルなテスト。

結果、体験として上半身への浸水は感じませんでした。

ズボンや靴がびしょ濡れになる一方で、ジャケットの内側はドライなまま。雨が直撃する肩や袖、フード周りも、水が染み込む気配がありません。

Photo: 山田洋路

生地の上で雨粒が玉のように弾かれ、するりと流れ落ちていく様子は、見ていて気持ちがいいほどです。メーカー基準で「嵐」に耐えうるとされる耐水圧18,000mmH₂O。

通勤途中のにわか雨やゲリラ豪雨程度なら、浸水の心配が少ないんじゃないでしょうか。

これだけ安心感があれば、傘を持ち歩く習慣そのものを見直してもいいかもしれません。

気温20℃台での歩行。ムレを感じず

Photo: 山田洋路

透湿性防水ジャケットの宿命といえば、内部の「ムレ」。

外の雨を防げても、中が汗で不快になっては本末転倒ですよね？ そこで気温20℃台の日に、1時間ほど街を歩き回ってみました。

駅までの早歩きや電車移動。本来なら背中がベタつく場面ですが、このジャケットにはそれがありませんでした。

脱いだときも肌触りはサラッとしたもの。

透湿性生地が水蒸気を逃がす機構が備えているからこその快適さ。まさに「防水と透湿の両立」が実現されています。

ビジネスからカジュアルまで。浮かないデザイン

Photo: 山田洋路

高機能ウェアにありがちな「アウトドア感が強すぎる」という悩み。山では頼もしくても、オフィス街では少し浮いてしまいがちです。そこで、試しにスーツの上から羽織ってみたところ、これが実によく馴染みます。

マットブラックの生地はビジネスシーンでも違和感がなく、スプリングコート感覚で着こなせるレベル。これなら通勤のときのアウターとしても問題ありません。

一方、ほかのカラー、ホワイトやレッドを選べば、休日のカジュアルなアクセントに最適 かも。

「レインウェアに見えないレインウェア」としてオンオフ問わず着回せるのは、大きな利点です。

コーヒーさえ弾く。等級4-5の防汚コーティング

最後に、少し勇気を出してコーヒーを表面にこぼすテストを行いました。結果は、期待以上。

コーヒーは生地に染み込むことなく、撥水性によってコロコロと表面を転がり落ちていきました。残ったわずかな痕跡も、タオルでサッと拭くだけで元通り。

防汚等級4-5級（※メーカー試験済み）のコーティングは伊達ではありません。

また、30,000回の摩擦試験をクリアした耐摩耗性もあり、リュックによる肩の擦れなど、長期的な耐久性にも期待が持てます。

「RainBlock Jacket」は、雨の日のストレスを軽減してくれる1着でした。現在、machi-yaにてプロジェクトを展開しています。

同シリーズの「RainBlock Pants」も用意されていて、上下セットで揃えればさらに万全の雨対策が可能です。

梅雨が始まる前に、天候を味方にできるこのジャケットをチェックしてみてはいかがでしょうか。

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Photo: 山田洋路

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。